/FOTOGALERIE, VIDEO/ Středa patřila po celé republice T-mobile Olympijskému běhu. Ten se konal i ve Strakonicích v kempu Podskalí.

Vítěz hlavního závodu Milan Krejčík. | Video: Jan Škrle

Hlavní myšlenkou pořádání Olympijského běhu je oslava myšlenek olympismu a ducha olympijských her. Olympijský běh se koná vždy na výročí založení Mezinárodního olympijského výboru, který byl založen 23. 6. 1894 a koná se na mnoha místech v celé ČR, letos poprvé i ve Strakonicích. Pořadatelství se ujala Euroškola Strakonice, kde již druhým rokem pod ekonomickým oborem otevírají zaměření Management sportu. Žáci prvního a druhého ročníku si tak v praxi mohli vyzkoušet své organizátorské dovednosti a teoreticky nabyté znalosti uvést do praxe.

Závod proběhl ve středu 21. června v prostorách kempu Podskalí ve dvou fázích, dopoledne se konal dětský závod a odpoledne pak od 18 hodin startovali dospělí závodníci. V rámci dětského závodu probíhal také bohatý doprovodný program, který poutavým způsobem seznamoval děti s olympijskou tématikou. Nejen závodníci, ale i ostatní příchozí si tak mohli nakreslit olympijskou pochodeň, vybarvit olympijského maskota či vystřihnout a slepit maskoty posledních olympijských a paralympijských her v Tokiu – Miraitowa a Someity, které si mohli domů odnést na památku. Žákyně Euroškoly si také připravily soustavu cviků, které mohly děti plnit a které mohou znát z plnění disciplín Sazka olympijského víceboje. Na start vlastního dětského závodu Olympijského běhu se letos postavilo 22 závodníků a závodnic ve dvou kategoriích – do 10 let a do 15 let. Na obě kategorie čekala trať dlouhá 1,1 km se startem i cílem v prostorách kempu Podskalí. Na nejlepší závodníky i závodnice čekaly medaile, diplomy a věcné ceny, všichni startující si pak odnesli krásné účastnické listy a účastnické medaile. Je škoda, že této možnosti využila pouze jedna třída ze ZŠ Dukelská a ostatní jednotlivci. V dalších letech se snad podaří přilákat větší množství tříd z více škol.

Odpolední závod dospělých lehce zkomplikovala letní bouřka, takže bylo nutné před startem znovu projít trať a odstranit padlé větve a někdy i celé kmeny a trať znovu označit. Vše se nakonec podařilo a tak přesně v 18 hodin mohl olympionik Miloš Bečvář, který převzal záštitu nad závodem, závod odstartovat společně s redaktory ČT Radiožurnál, kteří tak závod startovali ve všech místech ČR (91).

„Chci moc poděkovat organizátorům z ČOV, kteří mají již závod perfektně manažersky zvládnutý a dodali nám mnoho materiálu. Trochu jsem se obával, jestli takto velkou akci, jako je organizace Olympijského běhu, zvládneme, ale musím pochválit všechny žáky, kteří se na organizaci podíleli. Byl jsem rád, že v rámci dětského běhu dorazila alespoň jedna celá třída ze strakonických základních škol. Někteří závodili, jiní si vyzkoušeli své dovednosti v rámci doprovodného programu, a tak prožili společně s paní učitelkou příjemné sportovní dopoledne. Věřím, že se nám do dalších let podaří touto myšlenkou oslovit i další základní školy, aby akce měla více masivní charakter. Odpolední závod byl již více o běžeckých výkonech a měl jsem, jako učitel Euroškoly, radost, že se mezi nejlepší prosadili i závodníci naší školy. Velký dík patří Mildovi Bečvářovi, který převzal záštitu nad závodem a trpělivě se věnoval všem mladým závodníkům. V odpoledním závodě nám vydatně pomohli členové ČUS, kteří se podíleli na zpracování výsledků, i jim patří velký dík. Krásné prostředí kempu Podskalí jistě využijeme i v dalších letech.“ plánuje Radek Sosna.

Z výsledků:

Děti do 10 let - Děvčata: 1. Kristýna Svojšová 5:58, 2. Klára Běla Tomanová 6:38, 3. Tereza Glazunovová 6:39, 4. Barbora Lišková 7:24, 5. Kateřina Schwarzová 7:53. Kluci: 1. Jakub Jíně 5:23, 2. Jakub Sedláček 5:36, 3. Jan Šturma 6:42, 4. Jindřich Toman 7:11, 5. Vítek Myslík 7:25.

Děti 11 - 15 let - Děvčata: 1. Michaela Ratajová 8:22, 2. Simona Bauerová 14:14. Kluci: 1. Sebastian Chalupný 5:24, 2. Lukáš Mlčoch 6:25, 3. Artem Tehza 7:24.

Dospělí (3,5 km) - Ženy: 1. Nikola Předotová 19:10, 2. Miroslava Nová 19:40, 3. Markéta Machová 22:53, 4. Radka Kůsová 23:29, 5. Kateřina Kopecká 23:33. Muži: 1. Milan Krejčík 15:12, 2. Adam Štěpánek 15:34, 3. Martin Fürbach 15:43, 4. Josef Boček 16:35, 5. Karel Marek 17:11.

Kompletní výsledky na: https://www.olympijskybeh.cz/vysledky/strakonice-2023