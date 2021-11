1. basketbalová liga - západ 7. kolo: Sokol Písek Sršni — BK Levharti Chomutov 107:78 (29:13, 62:31, 96:52).

Sestava body Sršňů Písek: P. Šlechta 37, M. Svoboda a Sýkora po 21, Englický a Mach po 6, J. Svoboda 5, Mikolášek a Pytelka po 4, Špičák 3, Šurý, Chvála, Hejl.

Sestava BK Levharti Chomutov: Seifert, Bobek, V. Dolanský, Jiříček, Landa, Dušek, Houška, Kovář, Boyko, Stria.

Domácí měli výborný vstup do utkání a nechali soupeři vstřelit první koš až za stavu 8:0. Chomotovu se však podařilo otočit na 13:12 v jeho prospěch, ale druhá část první čtvrtiny byla zcela v režii píseckých Sršňů, kteří ji vyhráli o šestnáct bodů. Domácí i ve druhé čtvrtině pokračvali ve výborném výkonu a své vedení navýšili o dalších patnáct bodů.

Začátek druhého poločasu měl podobný vývoj a Sršni své vedení stále nyvyšovali. Před závěrečnou čtvrtinou činil již 44 bodů. V poslední čtvrtině sice Levharti skóre mírně korigovali, ale první porážce pod vedením kouče Radka Holuši nezabránili. "Připravovali jsme se zejména na Svobodu, Sýkoru a Šlechtu, kteří bohužel přesně ukázali svou sílu. Povedlo se jim, na co sáhli," zmínil pro web chomutovského basketbalu domácí opory, jež nastřílely stejně bodů jako celý jeho tým dohromady, trenér Holuša a dodal: "Domácím hodně pomohli diváci, kteří vytvořili velmi dobrou atmosféru, což Písek hodně nažhavilo a vydrželo mu to celých čtyřicet minut."

Basketbalová I. liga: Sokol Písek Sršni - BK Levharti Chomutov 107:78.Zdroj: Jan Škrle"V první řadě děkuji všem za krásný nedělní večer. Tušil jsem, že Chomutov na takhle kvalitní družstvo během své dlouhé vítězné série ještě nenarazil a zároveň jsem doufal, že je pohltí specifické prostředí Sršního hnízda, kde se před takto zaplněnou halou za zvuku bubnů hraje opravdu špatně. Když jsem sledoval naše statistiky, také jsem si říkal, že potenciál procentuální úspěšnosti střelby máme daleko vyšší, než zatím v průběhu sezony předvádíme a že už by to konečně mohlo přijít. A to se také naštěstí stalo a jen se potvrdila má slova, že když se budeme trefovat, jsme se svým stylem hry takřka nebránitelní. Zároveň jsme velice dobře ubránili zkušené matadory Houšku, Landu, Striu a Jiříčka na straně soupeře. Nikdo asi nečekal takový debakl a jsem rád, že jsme v tom velkolepém tempu dokázali odehrát třicet minut. Chtěli jsme sice nahnat co nejvyšší rozdíl ve skóre, proto z tohoto důvodu může polevení z vedení o 46 na 29 trochu mrzet, na straně druhé to přijít muselo a před utkáním bych tento rozdíl bral všema deseti. Tahle důležitá výhra nás vrátila zpět do hry, teď je třeba zvládnout páteční utkání na půdě USK Praha B a pak už nás čekají tři domácí neděle, kdy postupně vyzveme Plzeň, Litoměřice a Sokol Pražský. A vím jen to, že s fantastickými fanoušky v zádech můžeme porazit každého," zhodnotil utkání pro web píseckých Sršňů domácí trenér Jan Čech.