Do konce nadstavby čekají písecé hráče ještě tři utkání. Nejprve zajíždějí 9. března do Nymburka a nadstavbu zakončí o víkendu 12. a 13. března na domácí palubovce zápasy s BK Opava a BK NH Ostrava. Pak již přijde očekávané play off. Pokud Písečtí zvládnou čtvrtfinále, a vstoupí do něj v roli favoritů, čeká je závěrečné Final Four doma v Písku.

Sedmnáctka Sršňů si s předstihem zajistila v extralize první místo před play off

"Sršni nastoupí do play off jako nasazená jednička a ve čtvrtfinále hraném na tři utkání narazí na lepšího z dvojice Lokomotiva Plzeň - GBA Lions Jindřichův Hradec. V případě úspěchu budeme moci potřetí v historii být pořadateli Final Four Extraligy dorostu, což se nám zatím povedlo pouze v roce 2005, kdy jsem se po hřišti ještě proháněl já a byla z toho stříbrná medaile. V roce 2018 pro změnu ročník 2001 vyhrál historicky první titul Mistra ČR v kategorii kadetů. Ten se nám zároveň podařil obhájit i v roce 2019, kvůli pandemii Covidu byly ročníky 2020 a 2021 zrušeny a Sršni tak v letošním roce mohou snít o "zlatém hattricku". Nicméně je před námi stále ještě hodně práce a ve zbylých třech utkáních základní části se musíme důkladně připravit na play off, kde nás nečeká nic snadného a nemůžeme si dovolit vůbec nic podcenit. Jediné, co mě mrzí, je slabá účast diváků na takto kvalitních mládežnických utkáních, protože se jedná o mimořádnou podívanou a je škoda, že když patříme do nejužší špičky v ČR, nemáme takovou podporu jako na utkáních mužů," hledí k dalším zápasům trenér píseckých kadetů Jan Čech.