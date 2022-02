Domácí se výše postaveného celku v tabulce ani náhodou nezalekli a od prvního míče bylo jasné, že chtějí uspět. A první dva sety byly zcela v jejich režii. Poté přišel mírný útlum, soupeř zlepšil svou hru v poli i na síti a zápas ještě zdramatizoval. Čtvrtý set byl bojem o každ míč, ale Netoličtí si již tříbodovou výhru nenechali sebrat.

TJ Netolice - VK ČEZ Karlovarsko B 3:2 (24, -18, -26, 14, 3)

Druhé utkání mělo zcela jiný vývoj. Dramatický první set pro sebe v koncovce urvali domácí, ale ten druhý patřil soupeři, který byl na hřišti jistější. Když hosté urvali v koncovce i třetí sadu, nebylo to pro Netolické vůbec jednoduché. Do čtvrté sady jakoby však nastoupil úplně jiný tým. Domácím se dařilo prakticky vše, na co sáhli a za stavu 2:2 měli jistotu dalšího bodu. O ten druhý si to soupeři rozdali ve zkrácené páté sadě. Domácím však vydrželo nasazení i sem, soupeře doslova smázli 15:3 a připsali si na konto další bod.

V sobotu 5. března Netoličtí hostí na své palubovce lídra tabulky, Příbram B. Začíná se tradičně od 10 a 14 hodin.