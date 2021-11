HBC Prachatice - TJ Datels Blatná 4:5 (2:3, 1:0, 1:2).

V roli mírného favorita nastupovali do utkání hráči Blatné. Přesto šli již ve 2. minutě do vedení domácí brankou D. Nováka. Pak však tvrdili muziku hosté, vyrovnal F. Červenka a dvěma góly z přesilovek vytáhli skóre až na 1:3 T. Vrba a F. Červenka. Vzápětí však domácí snížili V. Fafejtou na 2:3. A když se ve druhé třetině trefil do černého pouze domácí D. Novák, začínalo se před třetím dějstvím odznovu.

Blíže ke třem bodům posunul Datlíky přesnou trefou J. Podlešák a když se trefil přesně i T. Vrba (3:5), zdálo se být rozhodnuto. Domácí však nic nevzdávali, necelou minutu před koncem korigoval stav M. Fleischmann, Prachatičtí měli i další šanci, ale na vyrovnání již nezbyl čas. Všechny body tedy putovaly do Blatné.

Datlíci si tak výhrou pojistili páté místo tabulky, prachatičtí Horalíci zůstávají devátí.