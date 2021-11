Z víkendového dvojutkání basketbalové druhé ligy vydolovaly hráčky SKB Strakonice plný počet bodů.

2. liga žen: SKB Strakonice - Chomutov B 61:53. | Foto: Jan Škrle

Do strakonické STARZ arény tentokrát přijely v rámci 8. a 9. kola druhé ligy celky Slaného a béčka chomutovských Levhartic. V obou duelech musely domácí hráčky otáčet vedení soupeřek a v dvakrát se jim to povedlo. To platí především o duelu s béčkem Chomutova, které ve Strakonicích vedlo po celé tři čtvrtiny utkání.