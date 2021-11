HBC Prachatice - HBC Hostivař (3:9 (1:4, 0:3, 2:2)

Domácí trenéři nasadili do týmu dorostenců i šestici mladých hráček z prachatického družstva žen. Prachatičtí favoritovi srdnatě vzdorovali, ale zvyšujícímu se tlaku nedokázali ubránit (celkový poměr střel byl 23:45). Hostivař šla do vedení z přesilovky v 6. minutě a o chvíli později přidala druhou branku. Zpět do hry dostala domácí ve 13. minutě Tereza Kotlíková, ale soupeř dal vzápětí další dva góly a prakticky utkání rozhodl.

Ve druhé třetině favorizovaní hosté utekli až na rozdíl šesti branek, který zůstal i na konci utkání. V nerozhodné třetí třetině (2:2) dávali na straně domácích góly Matěj Stöhr z přesilovky a Ondřej Makovička.

I přes vysokou porážku zaslouží domácí tým pochvalu. Ani za nepříznivého stavu nepřestal bojovat o lepší výsledek.