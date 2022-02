Branky Strakonic: Němec 7 (2), K. Lukeš, M. Nejdl 6, Mošovský 5 (2), Miklas, F. Lukeš 4, Joza 3, Beneš, Michal Tíkal 2, Lysenko, Rejžek, Kojan 1.

Na palubovce třetího béčka Strakonic podal předposlední Havlíčkův Brod velmi bojovný výkon a o body bojoval až do posledních chvil. O vyrovnanosti utkání vypovídá vývoj skóre, kdy byl ve 12. minutě stav 9:9 a ve 24. minutě 17:17. Střelecká hody pokračovaly a na přestávku šli domácí s náskokem jediné branky. Stejný vývoj zápasu byl i po přestávce. Ve 37. minutě byl stav 26:26 a pět minut před koncem utkání 38:38. V mírném vedení však byli vždy domácí. Velký podíl na konečné výhře Strakonic měl gólman Švec, který svůj tým podržel v rozhodujících chvílích. Dvoubrankové vedení získali domácí až na začátku poslední minuty a v samotném závěru přidali rozhodující tečku. Vydřené vítězství, ale o to cennější.

"Čekal jsem těžkého soupeře, fyzicky nepříjemného, protože podzimní zápas s ním nás hodně bolel. O výpomoc jsem proto požádal Martina Mošovského. Jinak jsme nastoupili s dorostenci, aby prodali to, co mají natrénováno a aby si vyzkoušeli, jak se v mužské kategorii hraje. Byl jsem spokojený s útočnou hrou, 42 vstřelených branek je luxus, na druhou stranu 39 inkasovaných je strašně moc. V obraně nám chyběl větší důraz, víc odvahy. Kluky každopádně chválím, pro mnohé to byla možná první větší zkušenost mezi muži. Nastupovali s respektem. Skvělý výkon na křídle předvedl Kryštof Lukeš, odehrál dobrých patnáct minut v každé půli. Pochvalu zaslouží i brankář Matěj Švec. Do druhého poločasu nastoupil skvěle, předvedl tři fantastické zákroky v řadě. I dalšími dobrými zákroky pomohl obraně, k jeho smůle mu do branky padaly nezasloužené góly. Podržel nás každopádně v krizových okamžicích, klobouk dolů," komentoval utkání pro kluboý web trenér Roman Nejdl.