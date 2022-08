Domácí tým svíral od začátku otěže ve svých rukách a přes viditelnou nervozitu si brzy vypracoval uklidňující náskok. Islandská lavička si vzala za stavu 9:3 první oddechový čas, ale nárůst domácího vedení tím nezastavila. Seveřanky se ke svým hostitelkám dostaly nejblíže na osm bodů, a nakonec ztratily první set poměrem 25:14.

Protihru nenašel soupeř z ostrova gejzírů ani ve druhém dějství, naopak zcela vypadl z role a české volejbalistky mu povolily pouhých pět míčů.

V úvodu třetího setu dokázaly Islanďanky promptně reagovat na vítězné míče české družiny, ale jen do stavu 3:3. Následně jim domácí favorit utekl až na stav 7:3, čímž získal potřebný klid do kvapem se blížící koncovky zápasu. V některých momentech už byla sice patrná nižší koncentrace v podání českých reprezentantek, ale upravit skóre třetího setu do přijatelnější podoby povolily soupeřkám až v jeho závěru.

Česko – Island 3:0 (25:14, 25:5, 25:17)

Rozhodčí: Schimpl (Slovensko), Fortu (Německo).

Sestava ČR: Valková, Kossányiová, Koulisiani, Orvošová, Mlejnková, Šimáňová, Digrinová (libero). Střídaly: Blažková, Baumruková, Kojdová, Pavlíková, Hodanová, Faltínová, Dostálová (libero).

Andrea Kossányiová, kapitánka vítězného týmu: „Věděli jsme, že by Island neměl patřit k těm silnějším soupeřům. To se i potvrdilo. Je možná lepší sehrát na úvod lehčí zápas. Spadla z nás nervozita a věřím, že to bude lepší a lepší a dotáhneme to do úspěšného konce. V Táboře zůstáváme dál. Máme tady parádní podmínky a rozhodně je dobře, že konečně máme léto na jednom místě a můžeme se v klidu připravovat.“