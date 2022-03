Branky Strakonic: Michal Tíkal, M. Nejdl 5, Koudelka 4 (1), K. Lukeš, Lysenko 4, Beneš, Němec, Kojan 3, Vondra 2, Rejžek, Novák, Joza 1.

Od začátku utkání na palubovce dominovali domácí házenkáři a neustále navyšovali svůj náskok. Po přestávce trochu zvolnili v tempu, přesto soupeři nic zásadního nedovolili. V tabulce jsou Strakoničtí aktuálně druzí se ztrátou čtyř bodů na Louny. V zásobě však mají ještě dvě dohrávky.

"Před úvodním hvizdem jsem kluky upozorňoval na zápasy, do kterých nastupují v roli favorita, že to kolikrát nemusí jít tak, jak by si představovali. Moje slova si vzali k srdci a podle toho první poločas vypadal. S jejich výkonem jsem maximálně spokojený," uvedl pro klubový web trenér Roman Nejdl.