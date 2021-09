Pro domácí tým je výhra o to důležitější, že do utkání nasadili další mladé hráče, kteří v předchozích sezonách hráli především v juniorce a naskakovali za B tým mužů.

Po roce se opět vrátil do Highlanders arény hokejbal. A pod Libínem se odehrávala pořádná bitva, o čemž svědčí i osm dvouminutových trestů, které byly v ukání uděleny. Mimochodem bez využití. Domácí se dostali do vedení až v závěru první třetiny. Vše se lámalo kolem poloviny hrací doby, kdy dal nadějný domácí mladík Jiří Štěpánek během devíti vteřin dvě branky a definitivně tím zlomil snažení hostů. V poslední třetině se utkání spíše jen dohrávalo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.