/OBRAZEM/ Mladí fotbaloví brankáři z celého jihu Čech trávili společný kemp s centrem dění ve strakonickém sportovním areálu na Sídlišti.

Brankářský kemp Jiřího Prokeše zakončily soutěže o ceny. | Foto: Jan Škrle

Gólmani z jihočeských klubů od přípravek až po dorostence měli ve Strakonicích i bohatý mimofotbalový program. "Například hned první den jsme po večeři vyrazili společně na túru. O víkendu byl na proramu po náročném programu na hřišti plavecký bazén na zregenerování sil. Tam jsme ze Sídliště vyrazili pěšky přes celé Strakonice," doplnil k programu šéf kempu Jiří Prokeš.

Poslední den čekaly na frekventanty tradiční soutěže. "Jsou to soutěže o dovedností gólmanů, co sami znají a co se na kempu naučili," uvedl Jiří Prokeš.

V kategorii dorostu zvítězil Lukáš Svěchota před Pavlem Moudrým a Janem Šustou. Mezi staršími žáky vyhrál Martin Hlinka před Adamem Danovičem a Dominikem Zemanem. Mezi mladšími žáky Filip Kuba před Otou Matyšem a Matyášem Chromým a v přípravkách Ondřej Mývalt před Tomášem Matějkou a Maximem Harmančákem.

OBRAZEM: Mladí gólmani z celého kraje si dali dostaveníčko ve Strakonicích

"Vyhlásili jsme i nejlepší gólmany kategorií co se týče přístupu k tréninku. Ocenění dostali Ruda Šubrt, Vašek Hes, František Plachý a Vítek Pavešic. Individuální cenu dostal i Jaroslav Hes, nejmladší účastník kempu. Další cenu obdržel Martin Hlinka, který odchází ze Strakonic do Dynama České Budějovice," doplnil k oceněným Jiří Prokeš a pokračoval: "Po celou dobu kempu vládla skvělá atmosféra. Kluky vedli zkušení gólmani Radek Charvát, Leoš Škorpík, Michal Reiser, Michal Zelinka, Jiří Prokeš, Martin Fiřt a Jiří Zeman ze Sokolova. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na kempu podíleli, sponzorům, všem lidem, kteří nás podporují a hlavně kamarádům trenérům, bez nich by kemp vůbec nebyl.