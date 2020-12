Po páteční vydřené výhře nad Slovankou nastoupily strakonické basketbalistky v sobotu večer k dalšímu utkání Renomia ŽBL proti Slavii Praha.

Renomia ŽBL: BK Strakonice - Slavia Praha 63:89. | Foto: Jan Škrle

První čtvrtina naznačila, že by to opět mohlo být velké drama. Soupeřky se střídaly ve vedení a domácí hráčky ještě na začátku druhé čtvrtiny vedly o dva body. Pak se však skóre překlopilo na stranu Slavie, která si do poločasu vytvořila sedmibodový náskok.