V dalším kole basketbalové ŽBL hostily hráčky Chance U19 BK Strakonice Žabiny Brno. Favorizované hráčky Brna si odvezly vysokou výhru.

BK Strakonice - Žabiny Brno 40:83. | Video: Deník/Vladimír Klíma

BK Strakonice - Žabiny Brno 40:83 (6:32, 14:43, 26:70). Od začátku utkání bylo zřejmé, že si favorit odveze všechny body. V první čtvrtině tam Brňankám padlo prakticky vše, domácí hráčky se naopak střelecky trápily a výsledek této části hry udal směr utkání. Domácí hráčky ctí to, že nezahodily flintu do žita a snažily se hrát až do konce utkání.