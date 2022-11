Před novou sezonou přišel k extraligovému týmu strakonických basketbalistek trenér David Zdeněk a hodně se obměnil i kádr. To však nic nemění na tom, kam chce klub směřovat. "Filosofie klubu se do nové sezony nezměnila. Ve složení, v jakém pracujeme, jsme si hned za začátku jasně řekli, jak chceme fungovat od nejmenších hráček až po dospělé a chceme na všech úrovních jít cestou maximální náročnosti a hrát nejvyšší soutěže. To se nám daří. Jsme periferní klub a od toho se odvíjí i to, jak si vedeme v jednotlivých soutěžích," uvedl předseda klubu Jiří Johanes.

Nejvyšší soutěž se ze Strakonic nikam stěhovat nebude

Poklidné vody strakonického basketbalu před sezonou rozvířila zpráva, že by se nejvyšší soutěž žen měla stěhovat pryč z města. Možná tomu nahrála změna trenéra, který přišel z Prahy, a možná i propojení, kdy se k projektu BK Strakonice - BA Sparta Praha přital ještě klub Tygři Praha.

"Obecně musím říci pro veřejnost nejen ze Strakonic, že není nic pravdy na tom, že bychom chtěli ligu přestěhovat do jiného města. Velmi si vážíme pana doktora Vondřičky, který celý basket ve Strakonicích založil, a myslíme si, že je třeba v této tradici od těch nejmenších až po ty největší stále pokračovat. Je to někdy tuhý boj, ale dali jsme se na něj a pokračuje v této cestě. Pouze jsme změnili jednu věc. Jelikož je v týmu deset hráček z Prahy, tak jednou týdně, v úterý, jezdíme na tréninky na Spartu Praha na Stodůlkách. Jinak hrajeme domácí zápasy doma ve Strakonicích. Máme hrací dny v pátek od 17.45 hodin, protože některé naše hráčky, nejen ty Strakonické, hrají extraligu juniorek, takže jsou v sobotu a neděli využívány pro svá mateřská družstva. Nikdy jsme neuvažovali a ani nebudeme uvažovat o tom, že bychom nejvyšší soutěž žen měli opustit. Nic takového se dít nebude," rezolutně odmítl spekulace o konci nejvyšší soutěže ve Strakonicích sprtovní ředitel klubu Petr Martínek.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Třicet let mezi elitou

Strakonický basketbal se může pochlubit tím, že působí již dlouhou řadu let v nejvyšší ženské soutěži u nás. "Rád bych připomněl jednu věc. Nevím, jestli například USK Praha pod nějakými jinými názvy, ale my hrajeme třicátým rokem nejvyšší soutěž žen. To již je pěkná historie klubu na nejvyšší úrovni. Jen se nám trochu změnil poměr hráček. Vždy bylo cílem, aby dostávaly šanci naše hráčky a od malička viděly vrchol v nejvyšší ženské soutěži. Dostali jsme se do stavu, že místních hráček, které jsou z různých důvodů ochotné či schopné hrát na nejvyšší úrovni, nemáme tolik, a proto jsme navázali přede dvěma lety spolupráci se Spartou a nyní i s Tygry. Ale koncept toho, že chceme, aby zde hrály mladé hráčky a ukázaly, zda zvládají soutěž na nejvyšší úrovni, tak tou cestou chceme jít. Myslím si, že máme i spoustu obdivovatelů, že s tímto kontextem dokážeme obstát již třetím rokem. Vždy byl podle odborníků i laiků znát na týmu rozdíl na začátku sezony, kdy jsme tým tvořili, a pak na konci sezony, kdy byl vidět velký pokrok," uvedl Jiří Johanes.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Strakonicemi prošla známá jména

Strakonický basketbal se může i v posledních sezonách pochlubit tím, že jeho týmy prošla současná známá jména. "V USK nyní působí Veronika Voráčková, která u nás hrála nejvyšší soutěž. Nedávno jsme hráli na KP Brno, kde nastoupily v domácím dresu Ludmila Dudáčková a Karolína Fadrhonsová, které také prošly našim klubem. Ludmila Dudáčková z Netolic zde hrála všechny extraligy a žákovské ligy. Nesmíme zapomínat ani na současné hráčky ročníku 2004, které se perou o reprezentační dres U20. Zapomenout nesmíme ani na Julii Reisingerovou. Bydlí nedaleko, trénovala u pana doktora Vondřičky, pak odešla do Prahy a je TOP hráčkou české reprezentace. To jsou jména, kterým jsme určitý basketbalový základ dali a myslím si, že se tím můžeme chlubit. To by mělo více rezonovat. Jsou to do budoucna pilíře české reprezentace a je to dobře odvedená práce všech trenérů, kteří působí v BK Strakonice," poukázal na dobrou práci v mládežnických složkách klubu Petr Martínek.

Fanouškům strakonického basketbalu jistě neuniklo to, že talentovaná mládežnická reprezentantka Nella Bernasová změnila dres ve své věkové kategorii. O svém odchodu jinam uvažovala již na sklonku sezony minulé. "V srpnu jsme se dohodli s trenérem Davidem Zdeňkem a následovala jednání s předsedkyní Tygrů Praha Petrou Michálkovou o tom, jak bude vše fungovat. V kádru žen máme zařazenu i nadějnou reprezentantku z kategorie U16 Nellu Bernasovou. Ve Strakonicích trénuje se ženami a juniorkami, ale soutěž hraje na Tygrech. To ale neznamená, že bychom Nellu Bernasovou vyměnili za Davida Zdeňka či jiné hráčky. Ona sama se rozhodla se svou maminkou Jaroslavou, že chce změnit působiště, vyzkoušet nové věci, a proto se rozhodla jít do Tygrů. Nemá to nic společného se spoluprací Strakonice – Sparta – Tygři v návaznosti na kategorii žen," doplnil Petr Martínek