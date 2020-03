Okresní soutěže družstev stolních tenistů na Strakonicku pokračovaly dalším mistrovským kolem. Body sbírali hlavně favorité.

lustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Regionální přebor I – play off: Blatná C – Cehnice 7:11. J. Kostner 2, L. Mach, M. Ondračka a H. Sedláčková st. 1, debl, 1x skreč – L. Bečvář 4, J. Stanislav a V. Čížek 3, debl. Vodňany D – Cehnice 7:11. J. Šottner, L. Páral a A. Špatný 2, 1x skreč – J. Stanislav 4, V. Čížek 3, L. Bečvář 1, debly, 1x skreč. ČZ Strakonice D – Blatná C 10:8. K. Poklop 4, L. Soukup 2, M. Krejčí a I. Dvořák 1, debly – J. Kostner, L. Mach, M. Ondračka, J. Štědroňský a H. Sedláčková st. 1, 3x skreč.