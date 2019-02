Velice dramatický duel se Slovankou přinesl vynikající první poločas, útlum a znovuzrození ve třetí čtvrtině a infarktovou poslední část

Strakonické basketbalistky pod novým trenérem Ivanem Benešem zvítězily a sobě i jemu udělaly velkou radost | Foto: Jan Škrle

Strakonice – Basketbalový klub BK Strakonice se na sklonku minulého týdne rozloučil s americkým trenérem Lienem a na zápas s mladoboleslavskou Slovankou angažoval trenéra Ivana Beneše, který v minulosti koučoval USK Praha a v současnosti dělá asistenta reprezentačnímu trenérovi Luboru Blažkovi.

Domácí hráčky vlétly na své soupeřky s velkou chutí a čtyřiadvacet nastřílených bodů za první čtvrtinu už ve Strakonicích asi dlouho nepamatují. Jihočeškám se střelecky dařilo i ve druhé čtvrtině, ale chytly se také basketbalistky Slovanky, a tak ve druhé čtvrtině byla k vidění mnohem vyrovnanější bitva než v první části hry. Slovanka druhou část hry vyhrála o dva body, přesto však byl devítibodový náskok Strakonic po prvním poločase stále velice slibný.

Poločasová přestávka ale jako by více prospěla basketbalistkám Slovanky. Začátek druhé půle byl ještě vyrovnaný, ale trenér Slovanky dokázal vyburcovat své svěřenkyně k bojovnému výkonu a ty se začaly na Jihočešky nebezpečně dotahovat. Strakonické hráčky znejistěly, přišlo několik ztracených míčů a tři minuty před koncem třetí čtvrtiny prohrávaly se Slovankou poprvé v zápase 53:54. Když pak nejlepší střelkyně hostujícího týmu Trebecová zvýšila díky úspěšnému zásahu za dva body na rozdíl tří bodů (53:56), vypadalo to, že se bude opakovat scénář z předchozích utkání. Jenomže domácí hráčky se v závěru předposlední čtvrtiny dokázaly na rozdíl od minulých zápasů vzchopit a podařilo se jim vrátit vedení na svou stranu.

Po třech čtvrtinách tak Strakonice vedly 57:56. V poslední části drama vygradovalo. Jihočeské basketbalistky začaly dobře, vedly už 63:58, ale po úspěšné střele Michaely Uhrové, která své bývalé spoluhráčky zvláště ve druhém poločase hodně trápila, to bylo znovu pouze o jeden bod. Domácí hráčky si ale za žádnou cenu vítězství nechtěly nechat vzít, dřely a infarktový zápas dotáhly do vítězného konce v poměru 76:69.

Trenér Ivan Beneš: Věřím, že vítězství nás nakopne a že se budeme posouvat v tabulce nahoru. Je ale jasné, že jedna vlaštovka jaro nedělá a že nás čeká ještě hodně práce. Každopádně to dnešní vítězství tým moc potřeboval.

Ostatní výsledky: Loko K. Vary – USK Praha 43:74, Pardubice IMOS Brno 48:102, Hradec Králové – DSK Basketball 74:57, Valosun Brno – VŠE Praha 78:72, VŠ Praha – Trutnov 81:79.