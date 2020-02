Zasloužil se o ni rutinér středních tratí Marek Strnad z Nové Včelnice. Po loňském bronzu na 1500 m tentokrát závodil na 800 metrů a juniorské finále vyhrál časem 1:53,01, čímž o půl sekundy překonal vlastní loňský krajský rekord a zařadil se na druhé místo jihočeských historických tabulek mužů za 1:52,07 Jiřího Bláhy (Sokol) z roku 2003. Jeho čas je letos nejlepší mezi juniory ČR. Další tři závodníci ve vítkovickém finále si zlepšili osobní maxima, ale na Marka to nestačilo!

Podruhé se Novovčelničtí radovali díky 18letému Dominiku Gyselovi. Tyčkař trénovaný Martinem Nešverou z Kladna začal skákat na 373, na první pokus vylepšil i svůj halový rekord na 393 (dosud 383) a na druhý pokus zdolal 408, což je jeho absolutně nejlepší výkon – čtyři metry rovné skočil loni na otevřeném stadionu v Sušici. V roce 2018 měl v hale maximálně 360, venku 383, v roce 2017 se stal mistrem republiky žáků se 354 a s venkovními 360 se dotáhl ve výroční tabulce mužů na tátu Urse… Letos je jeho výkon nejlepší v kraji.

Do čela tabulek 2020 se dostaly i Veronika Piklová (Čt. Dvory), jedenáctá v běhu juniorek na 1500 m se 4:59,58 (letos první žena kraje pod pět minut), a koulařka Kristýna Koutná (19, Nová Včelnice), sedmá juniorka s osobním rekordem 11,44 (osmá žena kraje v historii). Tabulku všech dob v kouli – alespoň 18letých - opravila také jedenáctá Alena Kvasničková (Čt. Dvory) výkonem 11,16, když v historickém pořadí odsunula na 13. místo legendární Komárkovou z roku 1945, tehdy 11,07…

Z dalších výkonů šampionátu: 800 m dor. 8. Barbora Hesová (VS) 2:24,53, trojskok dor. 13. Lucie Čermáková (Čéč) 10,66, jun. 15. Lenka Zykánová (VS) 10,72, 1500 m dor. 7. Ivan Brejška (Sok) 4:11,55, jun. 12. Adéla Bělohlavová 5:09,79, 11. Petr Lukš (oba Sok) 4:12,03, koule jun. 13. Marek Marvan (VS) 12,54, výška jun. 12. Štěpán Pokorný (Mil.) 180.