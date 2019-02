České Budějovice – Prvoligové volejbalistky si mohou ještě více než týden užívat volna. Jejich soutěž bude pokračovat po vánoční přestávce až 13. ledna.

PRVOLIGOVÉ jsou od této sezony volejbalistky SK Hlincovka. Na vyšší soutěž se nováček úspěšně adaptoval a již nyní má dobře nakročeno k záchraně. | Foto: Deník/Michal Havelka

Ve druhé nejvyšší ženské soutěži od této sezony působí už tři týmy z Českých Budějovic. K tradičním účastníkům první ligy Slávii PF a ČEZ přibyl celek SK Hlincovka, který do vyšší soutěže postoupil z druhé ligy. A nevede si nejhůře.

Nováček první ligy dokázal čtyřikrát zvítězit v derby nad zkušenějším týmem Slávie PF. Bod vyválčily volejbalistky Hlincovky s Plzní, která je druhá hned za vedoucím ČEZ České Budějovice. „Na to, že jsme nováčky v lize, si vedeme celkem dobře. Snažíme se hrát atraktivní volejbal a snad je to i vidět," doufá asistent trenéra Daniel Novotný, který tým Hlincovky vedl v posledním utkání proti Tatranu Střešovice.

Hráčky Hlincovky v minulé sezoně vyhrály druhou ligu, zda si ale vyšší soutěž zahrají nebylo zpočátku jasné. Hlincovka měla jako vítěz skupiny A bojovat o první ligu v baráži, kterou měla hrát mimo jiné i českobudějovická Slavia PF jako nejhorší tým první ligy.

Baráž se ale nakonec nehrála, protože další zájemci o první ligu scházeli. „Do první ligy se nikomu moc nechce, protože hracími dny jsou i pátky a hráčky se musí uvolňovat ze zaměstnání a škol," vysvětluje si nezájem nejlepších druholigových celků Radim Trmal, jeden z trenérů Hlincovky. Ve II. lize se hraje dvojzápas v sobotu, zatímco v I. lize se hraje v pátek a se stejným soupeřem pak v sobotu.

Svoji účast ve vyšší soutěži zvažovaly i hráčky Hlincovky a nakonec se rozhodly do první ligy jít. „Holky si to rozhodly samy. My trenéři jsme si k tomu rovněž řekli své, rozhodující slovo ale měly stejně hráčky," říká kouč Novotný.

Kádr, jehož věkový průměr je dvaadvacet roků, zůstal víceméně pohromadě. „Pár holek odešlo na vysoké školy do Prahy a ty jsme nahradili juniorkami. Juniorky tvoří zhruba třetinu týmu, zbytek jsou naše dlouholeté hráčky," objasňuje Daniel Novotný.

Že hráčky Hlincovky hrají v této sezoně kvalitnější zápasy, je podle trenérů nepochybné. „Kvalita ostatních týmů v první lize je o sto procent větší. Hrajeme s lepšími a zkušenějšími soupeři a příští rok by se to na naší hře mělo projevit," myslí si Novotný.

Hlincovka hodlá hrát první ligu i za rok a šanci rozhodně má. Pokud se nic nezmění, do skupiny o udržení si tým Hlincovky přenese současný dvanáctibodový náskok na jednoho z konkurentů, Slávii PF.

Než se ale první liga rozdělí na skupiny o 1. – 6. místo a o záchranu, volejbalistky odehrají ještě čtyři kola. „V lize se chceme hlavně udržet a v příštím roce podávat lepší výkony než letos," říká Novotný.

Závěr však bude pro nováčka těžký. Hlincovka hraje dvojutkání s ČEZ České Budějovice a doma s Nuslemi. „Doufáme, že nás podpoří diváci, kterých chodí do hrdějovické haly kolem čtyřiceti. Na budějovická derby jich ale přijde třeba i jednou tolik," zve fanoušky Radim Trmal.

Tabulka I. ligy žen - sk. A:

1. ČEZ Č. Budějovice 17 13 2 0 2 43

2. Plzeň 17 12 1 2 2 40

3. Nusle 17 9 2 3 3 34

4. Střešovice 17 6 3 1 7 25

5. Hlincovka 17 4 0 1 12 13

6. SCM-ČVS-KKY 6 2 0 0 4 6

7. PF Č. Budějovice 17 0 0 1 16 1

Tom cup - Memoriál Zdeňka Tomšíčka: Vánoční přestávku si českobudějovičtí prvoligoví volejbalisté i volejbalistky zpestřili vzpomínkovým turnajem na kamaráda Zdeňka Tomšíčka, který uspořádal volejbalový oddíl VŠSK Slavia PF České Budějovice. Na vloni zesnulého předsedu pořádajícího klubu přišlo zavzpomínat celkem 37 hráčů a hráček. Turnaj se hrál do pozdních nočních hodin a ve výborné sportovní a přátelské atmosféře nakonec zvítězilo družstvo vedené Vojtěchem Zachem.