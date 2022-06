Sestava Radomyšle: Votava L., Havlík, Votava T., Toman, Hendrych, Ježek, Mandl.

Utkání se odehrálo za slunečného počasí v areálu v Habeši a od počátku to byla bitva. V úvodním zápase dvojic, do kterého nastoupili Havlík s Ježkem proti Talpovi s Rosenbaumem všechny sety skončily tím nejtěsnějším rozdílem 10:9. První set získali hosté, ale oba následující domácí a ujali se vedení. To se podařilo navýšit po druhé dvojici kde za domácí nastoupil T. Votava s ne úplně zdravým L. Votavou, kterého musel střídat Hendrych, proti Katzovi s Linhartem. Dvakrát 10:8 a domácí vedli 2:0. Hostům se podařilo snížit po výhře trojice Talpa, Katz Rosenbaum nad T. Votavou, Tomanem a Havlíkem. V utkání singlistů však kraloval domácí Ježek, který nedal Linhartovi nejmenší šanci a bylo to 3:1. Hosté však bojovali dál a dokázali vyhrát odvetnou trojici a vzápětí vyrovnat po výhře Linharta s Hanžlem nad Havlíkem s Ježkem a střídajícím Tomanem. O osudu utkání tak musel rozhodnout až poslední zápas, do kterého nastoupili L. a T. Votavové proti Talpovi s Rosenbaumem. Domácí byli přece jen o něco lepší a dokázali udržet letošní neporazitelnost.

"Vítězstvím jsme si definitivně zajistili s předstihem první místo v naší skupině BDL, za což jsem rád. Na hráčích se projevuje náročný program, když většina z nich pendluje do zápasů mužů ve druhé lize. Hosté předvedli bojovný výkon a naše vítězství lze považovat za šťastné," hodnotil utkání trenér Radomyšle Slvíček a doplnil: "Ve zbývajících zápasech dostanou větší šanci hráči, kteří toho zatím moc neodehráli, abychom si je vyzkoušeli v zápasovém zatížení před play off."

Autor: Jan Škrle