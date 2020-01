„Opět se sešla výborná konkurence a k vidění byly zajímavé a dramatické zápasy. V jednotlivých týmech se představili hráči, kteří mají za sebou působení i v ligových soutěžích,“ pochvaloval si úroveň klání jeho organizátor Jiří Pešek starší.

Představilo se deset trojic z Prachaticka a Strakonicka. Ty byly nalosovány do dvou skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým na dva sety. Dva nejlepší týmy z každé skupiny pak postoupily do semifinálových bojů, celky od třetího do pátého místa pak hrály rovnou o pořadí.

Domácí postavili do turnaje tři týmy, ale ani jeden se nedostal do bojů o medailové příčky. „Možná jsme to mohli poskládat jinak, ale to není vůbec důležité. Hlavně, že jsme se sešli a pořádně si protáhli tělo,“ dodal s úsměvem Jiří Pešek.

Skupinu A vyhrál s převahou celek Kraselova, druhý postupoval do semifinále Vezír. Skupinu B vyhrál tým hrající pod názvem Rahana. O druhé místo musela rozhodnout minitabulka tří týmů, které nasbíraly stejný počet bodů. Nejlépe na tom byl tým Bohumilic, který paradoxně ve skupině nevyhrál ani jeden zápas, ale k postupu mu stačily čtyři nerozhodné výsledky 1:1.

Oba semifinálové zápasy se dostaly až do třetího setu. Rahana porazila Vezír a Kraselov zvítězil nad Bohumilicemi. V boji o místo třetí Vezír přehrál Bohumilice a získal bronz, ve finále vyhrál celek Rahana nad Kraselovem.

„Díky všem, kteří přijeli. Byl to sice pořádný maraton zápasů, ale všichni si dobře zahráli. Tak za rok zase ve Zdíkově,“ dodal k turnaji Jiří Pešek.