Okresní přebor: Radomyšl B – Vodňany 4:1 (9:3), Katovice – Radomyšl A 3:2 (6:6), ČZ A – Doggies Písek 4:1 (8:4), Mladějovice – Milín 4:1 (8:3), Třebohostice – ČZ B 1:4 (4:9). Aktuální pořadí: 1. ČZ A 28 bodů, 2. ČZ B 26, 3. Doggies Písek 16, 4. Mladějovice 16, 5. Radomyšl A 14, 6. Radomyšl B 14, 7. Vodňany 12, 8. Třebohostice 10, 9. Milín 10, 10. Katovice 8.

Okresní soutěž: Skupina o 1. – 6. místo: Horažďovice – ČZ C nehlášeno, Blatná – Radomyšl C 4:2 (10:6), Čáp – Zdíkov 2:4 (5:8). Pořadí: 1. ČZ C 11, 2. Blatná 11, 3. Zdíkov 10, 4. Horažďovice 8, 5. Čáp 4, 6. Radomyšl C 2.

Skupina o 7. – 12. místo: Třebohostice B – Katovice 3:3 (8:7), Chobot – Čejetice 4:2 (10:7), Radomyšl D – Vlachovo Březí nehlášeno. Pořadí: 7. Radomyšl D 11, 8. Třebohostice B 8, 9. Chobot 8, 10. Katovice B 7, 11. Čejetice 4, 12. Vlachovo Březí 0.

Skupina o 13. – 17. místo: ČZ Ž – Husinec nehlášeno, Zahorčice – ČZ D 3:3 (8:6). Pořadí: 13. Zahorčice 11, 14. ČZ D 9, 15. Osek 7, 16. ČZ Ž 2, 17. Husinec 1.