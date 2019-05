V sobotu „vyučovali“ nohejbal na kurtech obávaných NK Legend „B“ v Českých Budějovicích. Výhrou odskočili o tři body právě „Legendám“ a se sedmi body jsou na čele tabulky krajského přeboru jihočeského kraje.

Vstup do zápasu se Strakonickým povedl na výtečnou. V krásném areálu „na Špačkárně“ vyhráli úvodní dvojice Majewski s Tomanem i Vlas s Žilákem. Poté si Majewskiho trojka poradila ve dvou setech s tou domácí, kde zejména Buzek mladší zlobil na útoku, ale koncovky setů patřily hráčům Strakonic. Zhruba po čtyřiceti minutách domácí prohrávali 0:3. Mohlo to být už 0:4, protože v první odvetné hře dvojic to měli Vlas s Žilákem skvěle rozehrané, ale chybami v mezihře pustili domácí až do třetího setu. Tam bohužel kapitulovali 10:7. To nohejbalisty od Otavy nevyvedlo z tempa, protože ve druhé dvojici smetli z kurtu bratry Musily „raz dva“ a poslední výhrou ve hře druhých trojic upravili skóre na konečných 5:1.

Za tým TJ ČZ Strakonice bodovali: Trojice – Toman, Majewski, Votava - 1, Toman, Majewski, Švancar - 1. Dvojice – Vlas, Žilák - 1, Toman, Majewski - 2.

"Po dvou výhrách v úvodních dvojicích bylo k výhře blízko, protože jsme věřili, že jednu trojku urveme a také s výhrou naší první dvojice proti druhé domácích jsme počítali. Naši velkou výhodou je, že máme široký kádr a každý hráč je platný. Nicméně velkou kvalitu a zkušenost do našeho mužstva vnesl Ruda Toman, který odehrál několik sezon ve druhé lize. S jeho příchodem se zvedla i hra ostatních hráčů. Poděkování patří Peťovi Votavovi, který i když neměl chuť na venkovní výjezdy, tak nakonec v zápase ukázal, že je stále platným a naopak chutí ke zlatavému moku v restauračním zařízení ukázal, že ho nohejbal stále baví," úsměvem komentoval utkání Zbyněk Žilák

Další utkání hrají nohejbalisté TJ ČZ Strakonice 25. května od 10 hodin, kdy do jejich areálu v Habeši zavítá tým NK Křenovice.

Jan Škrle