Na sportovišti v Čejeticích se konal druhý ročník losovaného nohejbalového turnaje trojic pod názvem NEKOPCUP.

Čejetická nohejbalová pohoda. | Foto: Foto: Radek Vachuška

Představilo se úctyhodných třicet nohejbalových nadšenců, a to převážně těch místních. Hráči byli nasazeni do tří výkonnostních košů, ze kterých se následně losovaly tříčlenné týmy. Nejprve se hrálo v pětičlenných skupinách každý s každým, ze kterých pak vždy nejlepší čtyři týmy postoupily do pavouka na dvě porážky.