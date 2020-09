TJ ČZ Strakonice – Sokol Lišov 5:1

Úvodní hra dvojic dopadla remízou, protože domácí Vlas se Smrčkou svůj zápas sice zvládli, ale Žilák s Votavou mladším padli ve třetím setu. Po nich nastoupili elitní sestavy trojic a to byl zápas až na dřeň. Bojovalo se o každý míč a rozhodovalo i štěstí. Ve třetím setu za devítek zablokoval Vlas hostujícího smečaře a jeho oslavný pokřik byl jistě slyšet až na strakonickém Podskalí. Domácí šli do vedení 2:1. Do první odvetné dvojky naskočil k Vlasovi Smrčka a spolu další výhrou potvrdili, že hrají ve velké pohodě. Pokud si chtěli hosté z města nábytku odvézt ze strakonické Habeše alespoň bod za remízu, tak museli bezpodmínečně porazit druhou dvojici domácích. To se jim naštěstí nepodařilo, protože Žilák s Votavou mladším výhrou ve dvou setech rozjásali domácí hráče i fanoušky. Vedení 4:1 v zápase znamenalo plný počet bodů a první letošní výhru. Tím ale strakoničtí nekončili. Do hry druhých trojic vyslali mladíky Hrubého, Votavu a Zemena. Ti ukázali, že mládež na nohejbalových kurtech ve Strakonicích se rozhodně neztratí. Výhrou ve dvou setech upravili skóre zápasu na konečných 5:1 pro domácí.

"Z důvodu rozdělení sil jsme upravili sestavy ve dvojicích a to se ukázalo jako dobré rozhodnutí. Zlomovým okamžikem v zápase byla výhra naší první trojice a poté výhra Vlase se Smrčkou, kteří byli v zápase stoprocentní. Zejména Vlas si zápas užíval. Osobně mám velkou radost z našich mladých hráčů, jejichž forma šla výrazně nahoru. Nicméně celý tým si zaslouží pochvalu a také několik věrných fanoušků, kteří nás přišli podpořit. Za týden hrajeme opět doma. Tentokrát s Dynínem, který je lídrem tabulky. Čas zápasu zatím nevíme, protože podle zpráv mají někteří hráči hostů zdravotní problémy," komentoval duel strakonický kapitán Zbyněk Žilák.

Jan Škrle