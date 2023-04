O prvním dubnovém víkendu odstartovaly ligové soutěže nohejbalistů. Hráči Radomyšle slavili vítězství.

Nohejbalisté Radomyšle vstoupili do ligové sezony výhrou. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

TJ Radomyšl - TJ Pankrác 6:3 ((př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 3:0, 3:1, 4:1, 4:2, 5:2, 5:3, 6:3)

Sestava TJ Radomyšl: Vachulka, Slavíček, Toman, Votava L.,Havlík, Švancar, Pivnička, Nepodal, Ježek, Hokr.

Počasí dopředu avizovalo, že se venku nebude moct hrát, a tak domácí museli svůj prémiový zápas v 1. lize odehrát v hale v Záboří. Již při rozcvičování byl patrný trend poslední doby a to, že v obou týmech je patný nástup nohejbalového mládí.

Úvod zápasu patřil natěšeným domácím a než se hosté stačili rozkoukat, byl stav 3:0. V úvodním zápase dvojic nastoupil Nepodal s Hokrem proti Závorkovi s Ungermannem a přestože hosté lépe začali, domácí trpělivou hrou bez chyb stačili výsledek prvního setu otočit a pohodu si přenést do druhého setu a zvítězili dvakrát 10:8. Do druhých dvojic nastoupili za domácí Slavíček s Tomanem proti Putíkovi s Hanžlem. Domácím se dařilo bezchybně zakončovat své útoky, a když byli občas úspěšní v obraně, lehce získali první set 10:4. Hosté však nesložili zbraně a druhý set byl o poznání vyrovnanější a musel jej rozhodnout až poslední možný míč. Když se domácí Slavíček nezmýlil, šli domácí do vedení 2:0. V následném zápas elitních trojic domácí Nepodal s Hokrem a Tomanem přehráli Závorku, Ungermmana a Petráse v pohodovém tempu 2:0, když si hosté nedokázali poradil s nestárnoucím Nepodalem na síti. První set se hostům podařilo získat až následném zápase trojic, když domácí Švancar, Havlík a Votava proti Novákovi, Hanžlovi a Talpovi vyprodukovali velké množství chyb, z čehož pramenila prohra 8:10. Hosté pak bezchybným výkonem ve druhém setu získali první vítězný bod.

Do zápasu vložených dvojic se na domácí straně představil Švancar s Votavou a za hosty Novák s Talpou. Možná právě v tomto okamžiku se rozhodlo o výsledku celého zápasu. Domácí sice vyhráli 2:0, ale oba sety byly jako přes kopírák, stav 9:9 a na útoku domácí L. Votava, který dvakrát zahrál nechytatelný úder do paty. Nohejbalovou parádou byl zápas singlistů, za domácí Slavíček, za hosty Závorka. Nesmlouvavý boj plný krásných nohejbalových výměn, ve kterých oba borci předváděli svůj nohejbalový um. První set získal domácí hráč po boji, ve druhém setu však vypadl z tempa a set získal jednoznačně hostující Závorka. O osudu tak musel rozhodnout tie break, v němž lépe začal hostující hráč, který si pak náskok zkušeně pohlídal až do konce.

Odvetné zápasy trojic skončily dle papírových předpokladů. Nejprve Nepodalova trojice přehrála tu Hanžlovu, když hostům nepomohl ani naskočivší Putík. V tuto chvíli již měli domácí první prvoligový bod a k vítězství potřebovali zvítězit v jednom ze tří následujících zápasů. Domácí Votavova trojice začala velice špatně proti Závorkově trojici, ale po nástupu Slavíčka domácí mocně dotahovali, ale prohře 8:10 nakonec zabránit nedokázali. Zkušenější hosté pak v poklidu kontrolovali druhý set a s přehledem vyhráli. Další mečbol měli domácí v odvetě dvojic, když Nepodal s Hokrem nastoupili proti Putíkovi s Hanžlem. Od samého začátku domácí na hřišti doslova kralovali a nedali hostům sebemenší naději, o čemž svědčí pouze pět uhraných bodů hostů v obou setech. Následně mohla vypuknout domácí radost z prvního prvoligového vítězství.

"Lepší start do nové sezony jsme si nemohli přát. Vítězství si velice vážíme, ale myslím si, že je zasloužené. Již při rozcvičení jsem viděl u hráčů velké odhodlání a motivaci ukázat, že jsme přes zimu potrénovali. Výborná byla hra dvojic, ve kterých jsme udělali minimum chyb a ty soupeře dokázali potrestat. Hosté se po nepovedeném začátku začali herně zvedat, ale naštěstí to stačilo jen k úpravě skóre. Chtěl bych pochválit celý tým, ti zkušenější šli příkladem a mladíci mají určitě na to předvádět ještě lepší výkony," komentoval duel domácí tenér Josef Slavíček starší.

Autor: Milen Koubovský