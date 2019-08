Radomyšl – O víkendu se konalo v Č. Brodě mistrovství ČR dorostu v nohejbale dvojic a trojic. Do překrásného areálu tamního oddílu se sjela kompletní špička této věkové kategorie a po oba dny byl k vidění parádní nohejbal. O to více potěšující je, že se zástupce našeho okresu, hráči TJ Radomyšl, rozhodně neztratili.

Dorostenci vezou z MČR trojic bronz. | Foto: Jan Škrle

Do sobotního turnaje dvojic bylo přihlášeno 25 sestav, které byly rozděleny do osmi skupin, ze kterých do vyřazovací části postoupily vždy dva nejlepší celky. Osmifinále bylo konečnou pro B tým (Švancar, L. Votava, Vachulka), který podlehl po boji celku Vsetína A. To oddílový A tým (Buriánek, Slavíček, Hokr) si vedl lépe, nejprve v osmifinále hladce přehrál Přerov, pak ve čtvrtfinále Zbečník, ale v semifinále bohužel prohrál se Vsetínem, který pak dokázal získat titul. V souboji o třetí místo pak po vyrovnaném boji podlehl domácímu B týmu a obsadil nepopulární čtvrté místo.