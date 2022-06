Sestava Radomyšle: Vachulka, Slavíček, Toman, Votava L.,Havlík, Švancar, Pivnička, Pacovský, Nepodal, Ježek.

Za slunečného počasí, které lákalo spíše k vodě se odehrálo odvetné utkání play off ve slušné divácké atmosféře. Hosté do utkání vlétli jako uragán a než se domácí stačili rozkoukat, tak prohrávali 0:2. Nejprve Slavíček s Nepodalem nestačili na Doležela se Lvem, když hosté prakticky za celý zápas neudělali žádnou chybu na útoku. Úspěšnější pak byla i elitní hostující dvojice Dreisietl, Miklík proti L. Votavovi a Tomanovi. Domácím se začalo dařit až ve trojicích, když Nepodal s Pivničkou a Švancarem dokázali přehrát Miklíka, Zvoníčka a Lva. Vyrovnáno bylo do další trojici, když Slavíčel, L. Votava a Toman přehráli Dreiseitla, Doležela a Randýska.

Nakonec se ukázalo, že následující utkání singlistů bylo z hlediska konečného výsledku rozhodující. Za domácí nastoupil Slavíček, za hosty Lev. Domácí taktika byla postavená na útočném smečovaném podání, hostující borec zvolil spíše obrannou taktiku s vyvarováním se chyb. První set šla hra lépe domácímu Slavíčkovi a set pro sebe získal. Od druhého setu však přestal do kurtu padat agresivní servis a bylo vyrovnáno. Ve třetím rozhodujícím setu Lev udělal méně chyb a trpělivou hrou se mu podařilo získat vítězství. Domácí nesložili zbraně a v následujících zápasech trojic dokázali zvítězit a otočit na 4:3.

Jak ale domácím fungovala hra trojic, stejně tak hostům fungovala hra dvojic. V utkání elitních dvojic nestačil Slavíček s Nepodalem na Miklíka s Dreiseitlem, po setech 8:10, 9:10. Rozhodnutí muselo padnout až v posledním zápase. Domácí Toman s Pivničkou a střídajícím Votavou proti Doleželovi se Lvem. Hosté si přenesli pohodu z úvodního zápasu, prakticky nechybovali a dokázali potrestat každé zaváhání domácích a po téměř čtyřech hodinách se mohli nakonec radovat z vítězství a postupu do semifinále.

"Musím sportovně ocenit kvalitu soupeře a poblahopřát k postupu. Dnešní zápas byl specifický, hosté vyhráli všechny zápasy dvojic, my zase všechny trojice. Věřili jsme, že jsme schopni získat body proti Doleželovi se Lvem, ale ti dnes předvedli výborný výkon, což bylo asi rozhodující. Cesta k případnému třetímu zápasu vedla ještě přes případné vítězství v singlu, ale tam se bohužel přestal Slavíčkovi dařit smečovaný servis a technicky výborně připravený Lev jej nakonec dokázal přehrát. Na závěr bych chtěl poděkovat divákům za podporu během celého zápasu," komentoval duel kapitán a trenér Radomyšle v jedné osobě Michal Pacovský.

Autor: Ing. Milan Koubovský