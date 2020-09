TJ Radomyšl - Dynamo Č. Budějovice 6:3. Sestava TJ Radomyšl Nepodal, Toman, Švancar, Pešek, Pacovský, Vachulka, Votava, Havlík

Za ideálního počasí, v solidní divácké atmosféře přivítali domácí hosty z Č. Budějovice s jediným cílem, a to byl zisk prvních ligových bodů. Od počátku byl k vidění vyrovnaný nohejbal s poměrně častými chybami na obou stranách.

V úvodní dvojici sice Pešek se Švancarem získali úvodní set, ale pak Řežábek se Žikešem vylepšili mezihru a zakončení a dostali hosty do vedení. Vyrovnáno bylo po druhém utkání dvojic, kdy Nepodal s Tomanem proti Majewskému s D. Hrdličkou relativně v klidném tempu zvítězili 2:0. Pravou bitvu přinesly zápasy trojic, kdy o osudu musel vždy rozhodnout až třetí set. Nejprve Nepodal s Peškem a Pacovským proti Žikešovi, Majewskému a V. Hrdličkovi snadno vyhráli první set, aby následně stejně lehce druhý prohráli. O výsledku třetího setu rozhodl až poslední možný míč a šťastnější nakonec byli domácí. Do druhé trojky se domácím Tomanovi, Švancarovi a Votavovi nepovedl vstup do zápasu a Řežábek s Mošovským a D. Hrdličkou je doslova válcovali, domácí hru následně oživil střídající Vachulka a hosté nakonec vyhráli nejtěsněji 10:9. Od druhého setu šel výkon domácích postupně nahoru a hosté stále více chybovali, což mělo za následek otočení zápasu na vítězství domácích.

Nepárová část skončila nerozhodně, po vcelku jasných výsledcích. Ve vložené dvojici Pacovský s Votavou přehráli Bělíka s V. Hrdličkou a alternujícím Chvátalem a následně v singlu prohrál Švancar se Žikešem. První ligový bod domácím zajistila Nepodalova trojice po dvousetové výhře nad trojicí Mošovského. Hosté však nesložili zbraně a bojovali dál alepoň o bod. Trojice Majewského přehrála Tomanovu trojici a vynutila si pokračování zápasu. Boj o každý míč, to by zápas Peška se Švancarem proti Majewskému s D. Hrdličkou. Domácí získali první set 10:8 a ve druhém setu za stavu 9:9 rozhodl celé utkání Švancar přímým bodem ze smečovaného podání.

"Chtěl bych poděkovat všem hráčům za bojovný výkon, který přinesl historicky první ligovou výhru do Radomyšle. Tentokrát jsme se vyvarovali jednoduchých chyb, což se nakonec ukázalo jako rozhodující. Určitě musíme ještě zlepšit mezihru, tam máme asi největší rezervy. Pochvalu si zaslouží i domácí diváci, kteří vytvořili dobrou atmosféru, ve které hosté vyrobili příliš mnoho nevynucených chyb, a nakonec se vrací domů s prázdnou," komentoval duel hrající trenér Radomyšle Michal Pacovský.

Jan Škrle

