/FOTOGALERIE/ V dalším programu nohejbalové první ligy čekal na hráče Radomyšle dvojzápas ve Vsetíně a Prostějově. V oslabené sestavě nebodovali.

Nohejbalisté Radomyšle přivezli z Moravy dvě porážky. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Vsetín B - TJ Radomyšl 6:3 (3:0,3:1,4:1,4:3,6:3)

Sestava TJ Radomyšl: Slavíček, Toman, Votava L.,Havlík, Švancar, Pivnička

Na dlouhou cestu do Vsetína vyrazili hosté pouze v šesti, bez své elitní dvojice Nepodal a Hokr, ale s odhodláním pokusit se o zisk alespoň bodu. Úvod zápasu se jim však hrubě nepovedl, a i když později bojovali, na body to nestačilo. Nejprve J. a R. Stařiční přehráli Votavu se Švancarem ve třech setech. Stejně dopadla i druhá dvojice Bokisch, Halašta proti Tomanovi se Slavíčkem a domácí rázem vedli 2:0. Vedení ještě navýšila trojice Halašta, Tomek, Ptáček proti Votavovi, Pivničkovi a Švancarovi. Jiskřičku naděje vykřesala trojice Slavíček, Toman, Havlík proti Bokichovi a oběma Strařičným. Poté bylo utkání přerušeno a přesunuto do haly v Hovězím. Ve vložené dvojici domácí Zbranek a Tomek opět tahali za delší konec proti Pivničkovi s Havlíkem a bylo 4:1. Pak sice Slavíček prohrál první set v singlu proti Srněnému , ale druhý a třetí získal 10:9 a snížil. Ještě lépe bylo hostům po první odvetné trojici, když ta Slavíčkova dokázala přehrát tu Halaštovu a šnížila na 3:4. Bez šance nebyli hosté ani ve druhé odvetné trojici, ale ta Bokischova dokázala přehrát tu Votavovu po boji 10:9, 10:8. Vítězství domácích pak potvrdila dvojice J. a R. Stařiční po vítězství nad Slavíčkem s Tomanem dvakrát 10:9.

"Utkání se mně špatně hodnotí, kdybychom byli schopni předvést náš standardní výkon a dodrželi domluvenou taktiku, myslím, že jsme si mohli bod odvézt i v této sestavě. Předvedli jsme ale moc chyb a nepřesností a utkání jsme si prohráli sami. Věřím že v odvetě jsme schopni soupeři porážku vrátit," komentoval utkání trenér Radomyšle Josef Slavíček.

TJ Sokol Prostějov - TJ Radomyšl 6:1 (4:0, 4:1, 6:1)

Sestava TJ Radomyšl: Slavíček, Toman, Votava L.,Havlík, Pivnička, Švancar.

Druhé utkání moravské mise čekalo hosty na hřišti největšího favorita soutěže. Hosté opět pouze se šesti statečnými srdnatě bojovali, ale viditelná převaha byla od počátku na straně domácích. V úvodním setu dvojic domácí Müller s Pavelkou překvapivě podlehli Pivničkovi s Havlíkem, ale další dva sety si již dokázali pohlídat a získat první bod 1:0. Na jejich výkon dokázali navázat Šlézar s Lukášem Pírkem, kteří přehráli ve dvou setech Tomana s Votavou. Ve své dominanci pokračovala domácí trojice Pavelka, Drobil a Luk. Pírek, kteří přejeli Havlíka, Tomana a Slavíčka ve dvou setech - 3:0. O poznání vyrovnanější byl následující zápas, když Müller, Šlézar a Lad. Pírek s alternujícím Robou bojovali proti Pivničkovi, Votavovi a Švancarovi. První dva sety musel rozhodnout až poslední možný míč, první získali domácí, druhý hosté. Ve třetím rozhodujícím byli domácí šťastnější a získali jej 10:8. Alespoň čestný bod tak hostům zajistila vložená dvojice Slavíček, Švancar proti Robovi s Lad. Pírkem. Po prohraném úvodním setu, kdy se ještě trochu hledali, se rozehráli k výbornému výkonu a nedali domácím šanci - 4:1. Do utkání singlistů proti domácímu Robovi nastoupil letos poprvé Toman a moc šancí nedostal, po dvou setech 10:4 byl stav pro domácí 5:1. Utkání pak ukončila Pavelkova trojice proti té Votavově po dvou vyrovnaných setech.

"Nejprve bych chtěl domácím poděkovat za vstřícnost za přeložení termínu utkání, využili jsem možnost spojení se zápasem ve Vsetíně. Dnešní výkon byl paradoxně lepší než včera, trochu jsem proházel sestavu a vyzkoušel jiné varianty a byl jsem vcelku spokojen. Prostějov je pro mě jednoznačně favoritem celé soutěže a jeho výkony tomu odpovídají, přeji jim, aby se podařilo naplnit extraligové ambice," hodnotil utkání trenér Radomyšle Josef Slavíček st.

Autor: Milan Koubovský