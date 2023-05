/FOTOGALERIE/ Dva prvoligové zápasy čekay nohejbalisty Radomyšle o prodlouženém víkendu. Nejprve vyhráli na Solidaritě Praha, doma pak podlehli Českému Brodu.

První liga nojebalistů: Radomyšl - Český Brod. | Foto: Jan Škrle

Solidarita Praha - TJ Radomyšl 4:6 (0:1,2:1,2:3,4:3,4:6)

Sestava TJ Radomyšl: Vachulka, Slavíček, Toman, Votava L.,Havlík, Švancar, Nepodal, Pivnička, Hokr.

Souboj na Solidaritě byl jako na houpačce a i když se v průběhu utkání zdálo, že domácí získají první ligové body, byl opak pravdou. V úvodním zápase domácí Padělek s Dvořákem a alternujícím Nováčkem nestačili na Nepodala s Hokrem ve třech setech a hosté šli do vedení. O vyrovnání se postarala dvojice Reinhart s Klabíkem proti Slavíčkovi s Tomanem. Do vedení domácí poslala trojice J. Lanrichter, Dvořák a Nováček, kteří dokázali porazit elitní hostující trojici Nepodal, Hokr, Toman a střídající Slavíček. Prapor hostů tak musela pozvednout trojice mladíků Votava, Vachulka, Švancar, kteří dokázali ve třech setech přehrát Klabíka, Reiharta a Fokta - 2:2. Vyrovnané utkání pokračovalo i v nepárové části, když nejprve Švancar s Votavou přetlačili Fokta s T. Lanrichterem 2:1. V následném singlu hostující Slavíček dokázal v úvodním setu přehrát Nováčka, ten ale svým neortodoxním singlový stylem a neskutečným pohybem dokázal i s patřičnou dávkou štěstí nakonec utkání obrátit a vyrovnat na průběžných 3:3. Ještě hůře s hosty bylo po první odvetné trojici, když Dvořák doslova vyprovodil z kurtu Votavovu trojici a znovu získal domácím vedení 4:3. Hostující Nepodalova trojice dokázala proti té Padělkově vyrovnat a o osudu utkání musely rozhodnout závěrečné zápasy dvojic. Tam nejprve Slavíček s Tomanem dokázali po boji udolat Padělka s Dvořákem a alternujícím Nováčkem a získat pro hosty jistotu bodu. Cenné vítězství pak potvrdila elitní dvojice Nepodal s Hokrem proti Reihartovi s Klabíkem.

"Dnes jsme předvedli velice špatný výkon, který paradoxně stačil na zisk dvou bodů. V průběhu utkání to s námi vypadalo zle, nedobře, ale drtivým závěrem jsme dokázali utkání otočit. Velké problémy nám zejména ve trojicích dělal výborně hrající Dvořák. Náš tým musím pochválit spíše za bojovnost než za výkon a za to, že dokázali zvednout hlavu ve chvíli, kdy to vypadalo, že odjedeme s prázdnou," hodnotil utkání trenér Radomyšle Josef Slavíček.

TJ Radomyšl - TJ Slavoj Č. Brod 4:6 (1:0,1:1,2:1,2:4,3:4,3:5,4:5,4:6)

Sestava TJ Radomyšl: Vachulka, Slavíček, Toman, Votava L.,Havlík, Švancar, Pivnička, Nepodal, Hokr, Kříž.

Za krásného počasí se v areálu TJ odehrával vyrovnaný nohejbal se šťastnějším koncem pro hosty. Ti vzhledem k souběhu s BDL dorazili pouze s jedním mladíkem a kádrem, který má mnohaleté extraligové zkušenosti. Domácí se však také chtěli ukázat, a tak to byl boj o každý míč. V úvodním zápase dvojic Nepodal s Hokrem přehráli ve dvou setech Sýkoru s J. Bálkem 2:0 a získali vedení pro domácí. Druhá dvojice byla o poznání vyrovnanější, domácí Slavíček s Tomanem získali proti Vedralovi s T. Cibulkou první set v poměru 10:7. Hosté kontrovali stejným výsledkem v setu druhém, a tak musel rozhodnout až set třetí. Tam už byli hosté bezchybní a bylo vyrovnáno. Do vedení se domácí vrátili po úvodní trojici, když Nepodal s Hokrem a Tomanem dokázali porazit Sýkoru, Cibulku a Cmírala až posledním možným míčem ve třetím setu. O vyrovnání se zasloužila trojice J. Bálek, Vedral a Janík, kteří porazili Votavu, Švancara a Vachulku a střídajícího Pivničku 2:0. O osudu utkání tak rozhodla nepárová část. V ní nejprve Janík se Cmíralem v pohodlném tempu přehráli Švancara s Votavou a střídajícím Pivničkou 2:0 a dostali hosty poprvé do vedení. Následný singl byl urputný boj, který svedli domácí Slavíček a hostující Vedral. Úvodní set získal jasně Vedral, druhý Slavíček a muselo se do třetího zkráceného setu. Tam za stavu 8:8 nedokázal domácí borec zakončit, což nakonec rozhodlo – 2:4. Domácí nesložili zbraně a Nepodalova trojice proti té Bálkově dokázala snížit na 3:4. V dalším zápase trojic domácí Votavově trojici proti Cmíralově nejprve v prvním setu nešlo vůbec nic a prohrála 2:10, ve druhém setu však zvedli hlavu a dokázali vyrovnat. Na dobrou hru ve druhém setu však nedokázali navázat a znovu pustili hosty do dvoubodového vedení 3:5. Vykřesat jiskřičku na zisk bodu se podařilo dvojici Nepodal, Hokr proti Vedralovi s Cibulkou po výhře 2:0 a snížení na 4:5. O osudu utkání musel rozhodnout až poslední zápas. Domácí Slavíček s Tomanem hnáni domácími fanoušky získali proti Sýkorovi s J. Bálkem lehce prví set 10:6. Ve druhém však začali chybovat, ale mocný závěr, když dokázali ze stavu 6:9 vyrovnat na 9:9, nestačil a set získali hosté. Ti nakonec zachovali klid a bezchybným výkonem získali i set třetí a zajistili Č. Brodu první letošní vítězství.

"Když jsem viděl, v jaké sestavě hosté dorazili, hned mně bylo jasné, že nás čeká velice těžké utkání. Hosté dávají hodně prostoru dravému mládí, ale dnes dorazili v hodně silné sestavě, se kterou kdyby hráli pravidelně, tak by jistě měli daleko více bodů. Tahounem našeho týmu byl nestárnoucí Nepodal, kterému sekundoval zdatně Hokr a oba se podíleli na všech našich bodech. Hrál se divácky atraktivní nohejbal, který se musel líbit. Škoda, že jsme nedokázali získat alespoň bod, výsledek je pro nás krutý, ale budeme muset získat body jinde," hodnotil utkání domácí trenér Josef Slavíček st.

Autor: Milan Koubovský