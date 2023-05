/FOTOGALERIE/ V dalším kole prvvoligové soutěže vyrazili nohejbalisté Radomyšle na hřiště TJ Pankrác. Chtěli vybojovat remízu, nakonec si odvezli vysokou výhru.

Nohejbalisté Radomyšle přivezli výhru z Pankráce. | Foto: Jan Škrle

TJ Pankrác - TJ Radomyšl 1:6 (0:3, 1:3, 1:6)

Sestava TJ Radomyšl: Vachulka, Slavíček, Toman, Votava L., Havlík, Švancar, Pivnička, Nepodal, Hokr.

Hosté se tentokrát sešli v kompletní sestavě a dorazili do Prahy s cílem uhrát co nejlepší výsledek. Začátek zápasu tomu ale neodpovídal. V úvodním setu prvního zápasu dvojic Závorka s J. Petrásem doslova přejeli Slavíčka se Švancarem. Ti se ale nezlomili, zpřesnili hru a dokázali získat druhý set posledním možným balonem. O osudu zápasu musel rozhodnout zkrácený třetí set a ten si už rozjetí hosté nenechali vzít a po výsledku 8:10 získali první bod. Odlišný průběh měl druhý zápas. Harmanec s Putíkem nestíhali v prvním setu proti Nepodalovi a Hokrovi a set jasně prohráli. Druhý set byl ale boj a přetahovaná o každý bod se šťastným koncem pro hosty, kteří vyhráli posledním možným míčem - 0:2. Rozjetou hostující dvojici Nepodal s Hokrem doplnil Toman, na domácí straně nastoupili Hanžl, Novák a Putík a byl k vidění opět boj a rozuzlení prvního setu opět posledním možným míčem, opět pro hosty. Ti si pak pohlídali i set druhý a zvýšili na 3:0. Alespoň jiskřičku na obrat vykřesala druhá domácí trojice Závorky a bratří Petrásů, kteří nastoupili proti Votavovi, Pivničkovi a Švancarovi. Po jasně prohraném prvním setu hostující trenér oživil sestavu Slavíčkem a Vachulkou a ti bojovali do poslední chvíle, ale prohře 9:10 nezabránili. V nepárové části nejprve ve vložené dvojici domácí mladíci Hanžl a Talpou nestačili na Votavu s Tomanem a hostům se znovu podařilo odskočit. Pravá nohejbalová řežba se odehrála v utkání singlistů. Domácí Závorka proti hostujícímu Slavíčkovi. První set držel otěže zápasu hostující hráč, ve druhém jasně dominoval domácí a rozhodnutí muselo padnout až ve třetím zkráceném setu. Tady domácímu Závorkovi nestačilo ani vedení 9:7 k tomu, aby zlomil odpor Slavíčka, který dotáhl na 9:9 a utkání ukončil šťastným prasátkem přímo z podání - 1:5. V odvetných dvojicích nastoupily oba týmy v základních sestavách z úvodních zápasů Hanžl, Putík, Novák – Votava, Pivnička, Švancar. První set jasně pro domácí, a tak od druhého setu opět hosté vypustili na hřiště náhradníky Slavíčka s Vachulkou. Ti pozvedli kvalitu hry hostů, kteří začali být domácím důstojným soupeřem a podařilo se získat druhý 10:8. Třetí set dospěl opět do stavu 9:9, domácí sice měli výhodu útoku, ale domácí Hanžl nedokázal přelstít blokujícího Vachulku a hosté se mohli začít radovat z obou bodů.

"Na zápas jsme vyrazili v plné sestavě a přáním odvézt si bod. Ráz utkání určily už úvodní zápasy dvojic, po kterých jsme vedli 2:0, a nepárová část, ve které jsme také dokázali získat dva body. Cenné vítězství v singlu, kdy se v rozhodující chvíli štěstí přiklonilo na naši stranu, asi domácí definitivně zlomilo. Výsledek utkání je pro domácí hodně krutý, nám se dařilo zejména v koncovkách setů, když jsme dokázali pětkrát vyhrát set 10:9, domácím se to povedlo pouze jednou, a to bylo asi rozhodující. Mám radost i z toho, že se dařilo i hráčům, kteří naskočili během zápasu a hru dokázali oživit," komentoval vítězství trenér Josef Slavíček st.

Autor: Milan Koubovský