/FOTOGALERIE/ K dalšímu ligovém utkání cestovali nohejbalisté Radomyšle do Holic. Vysoká porážka však neodpovídá hře samotné.

Takto nohejbalisté v září 2022 slavnostně otevírali zrekonstruovaný areál v Radomyšli. Nyní připravují Odemykání staďáku. | Foto: Jan Škrle

TJ Holice - TJ Radomyšl 6:2 (1:0, 1:1, 3:1, 3:2, 6:2)

Sestava TJ Radomyšl: Vachulka, Slavíček, Toman, Votava L.,Havlík, Švancar, Hokr, Nepodal.

Výsledek vypadá jednoznačně, ale v hale v Chrástu, kde domácí našli při nepříznivém počasí své zázemí, se odehrál vcelku vyrovnaný zápas. Mimo nepárovou pasáž šly všechny zápasy do třetího setu a zápas trval bezmála tři a půl hodiny. V úvodním zápase domácí Fries se Šimečkem přehráli Slavíčka s Tomanem a domácí se ujali vední. Hostující Nepodal s Hokrem však přehráli Pohla s Ferbauerem a bylo vyrovnáno. V následném zápase trojic ta domácí pod taktovkou Kotyzy sice prohrála první set s Nepodalovou trojicí, ale utkání dokázal otočit a domácí se dostali opět do vedení. Hosté mohli vyrovnat, ale poslední výměnu nedokázal Votava proměnit, a tak zvítězila trojice Pohla a poslala domácí do trháku. V nepárové části se body dělily, nejprve ve vložené dvojici snížili Švancar s Votavou, aby následně domácí Pohl potvrdil své kvality v singlu a pomohl domácím opět bodově odskočit. Hosté se nevzdávali, ale bohužel hra ve třetích setech jim tentokráte nešla, a tak nakonec prohráli i obě odvetné trojice a domácí se mohli radovat z bodového zisku.

"Myslím, že výsledek je pro nás trochu krutý, při troše štěstí jsme mohli ještě nějaký vítězný bod přidat. Tím ale nechci snižovat výkon soupeře, který se na nás velice dobře takticky připravil a v rozhodujících chvílích byl lepší. Myslím, že diváci viděli pěkný vyrovnaný nohejbal na obou stranách," komentoval utkání trenér Radomyšle Jsef Slavíček.

V sobotu 15. dubna proběhne slavnostní zahájení sportovní sezony v Radomyšli. Již tradiční akce, kterou pořádá místní TJ, začne v 8:00 před budovou městyse Radomyšl. Celá akce se ponese v duchu známé komedie s podtitulem Slunce, seno, Radomyšl. Slavnostní průvod obcí bude zakončen v areálu TJ slavnostním Odemknutím a pokud počasí dovolí, vyvrcholí zápasem 1. ligy mužů mezi domácími borci a soupeřem z Prostějova. Na akci je zvána široká veřejnost.

Autor: Milan Koubovský