/FOTOGALERIE/ Prvoligová soutěž nohejbalistů poslala na jih Čech soupeře ze Solidarity Praha. Hráči Radomyšle utkání zvládli a přiblížili se k postupu do play off.

Nohejbalisté Radomyšle porazili Solidaritu. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

TJ Radomyšl - Solidarita Praha 6:2 (1:0,1:1,2:1,2:2,6:2)

Sestava TJ Radomyšl: Vachulka, Slavíček, Toman, Votava L., Havlík, Švancar, Nepodal, Ježek, Babka.

K utkání dorazili hosté pouze v šesti, domácím chyběl pouze Hokr. Výsledek měl napovědět, kdo bude mít blíže do play off.

Lépe začali domácí, když Nepodal s Babkou přehráli ve dvou setech J. Landrichtera s Jirouškem. Hosté ale dokázali kontrovat ve druhém zápase dvojic, když Klabík s Reinhartem také ve dvou setech přehráli Slavíčka se Švancarem a bylo vyrovnáno. Do prvního zápasu trojic nastoupila za domácí především zkušenost v podobě Nepodala, Babky a Tomana a nedali moc šancí Padělkovi, Jirouškovi a Foktovi a snadno vyhráli 2:0. Do druhého zápasu trojic nastoupilo za domácí dravé mládí v podobě Vachulky, Slavíčka a Švancara proti Klabíkovi, Reinhartovi a J. Lanrichterovi a zápas to byl o poznání vyrovnanější. První set získali domácí posledním možným míčem a ujali se vedení. Pohodu si pak domácí přenesli i do druhého setu, ale jen do stavu 9:6. Pak se jim bohužel nepodařilo zakončit utkání proti houževnatě bojujícím hostům, kteří nejenže získali druhý set, ale byli úspěšnější i v setu třetím a bylo vyrovnáno. Do vložené dvojice nastoupil v dresu domácích Toman s Votavou proti Padělkovi s Foktem a po zisku vyrovnaného prvního setu pak přesvědčivě získali i ten druhý a poslali domácí opět do vedení. Hosté ale nesložili zbraně a singlista Reinhart lehce získal první set proti Slavíčkovi. Od druhého setu bylo utkání vyrovnanější a získal jej domácí borec 10:8. Utkání vygradovalo v setu třetím do stavu 9:9, kdy byl na útoku hostující Reinhart, ale svůj útok poslal do autu a domácí šli do trháku. Tento moment hosty asi definitivně zlomil a v odvetných zápasech trojic již nekladli velký odpor proti rozjetým domácím. Nejprve Nepodalova trojice přehrála ve dvou setech tu Klabíkovu, aby vzápětí ta Slavíčkova stejným způsobem přehrála tu Jirouškovu a byl konec.

"Hosté sice dorazili jen v šesti, ale zejména na začátku utkání bojovali jako lvi. Nám se je ale postupně podařilo dostat pod tlak a zlomit. Bohužel se nám nepodařilo získat prakticky vyhranou druhou trojici a tak se o osudu utkání rozhodlo až v nepárové části, zejména po vyhraném singlu, kdy bylo o osudu utkání prakticky rozhodnuto. Utkání se odehrálo v přátelské atmosféře, k čemuž přispěl i bezchybný výkon rozhodčích. Tímto vítězstvím jsme se přiblížili postupu do play off, ale pro definitivu potřebujeme získat ještě bod, buď na horké půdě v Brodě nebo doma proti Vsetínu B," dodal trenér Josef Slavíček.

Autor: Milan Koubovský