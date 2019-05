Strakonice - První kolo krajského přeboru v nohejbalu mužů vyslalo strakonické nohejbalisty do Trhových Svinů. Vzhledem k tomu, že venkovní hřiště nebylo způsobilé, přesunuly se oba týmy do nedaleké haly.

Karel Vlas pomohl Strakonickým k remíze v Trhových Svinech bodem ve dvojičkách. | Foto: Jan Škrle

Do prvního zápasu deblů proti domácí dvojce Hohenberger, Chuchel nastoupili Vlas s Žilákem, kteří celkem rychle ztratili první set, ale ve druhém padli až za devítek. Vyrovnání ve druhém deblu ve třech setech zařídili nová letošní posila Toman a Majewski. Následující první zápas trojic byl, po mnoha chybách v mezihře a řadě neproměněných útocích, jasnou záležitostí pro domácí. Strakoničtí prohrávali 2:1 a bylo načase zatáhnout za záchrannou brzdu. To přesně udělali Toman a do té doby nevýrazně hrající Majewski. Ti vyhráli v infarktovém zápase ve třech setech. Poté Vlas s Žilákem složili reparát a rychle se vypořádali s druhou domácí dvojicí, čímž poslali Strakonické do vedení 3:2. Poslední dílčí zápas v podobě druhých trojic se nevyvíjel pro Strakonické vůbec dobře, ale po jasně prohraném prvním setu vstali Majewski, Toman a Žilák z mrtvých a dotlačili Hohenbergerovu trojku do třetí sady. Bohužel ani tři mečboly nestačily mužům od Otavy na výhru. Proto se oba týmy podělili o body – 3:3.