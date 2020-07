Ti sehráli v pátek 17. července vinou různých zranění odložený zápas v malebné vesničce na Třeboňsku jménem Cep. Na zápas přijeli Strakoničtí v minimálním počtu čtyřech hráčů. Doma zůstali Smrčka, Votava mladší a Votava starší.

Hra dvojic Strakonickým vůbec nevyšla. Vlas s Žilákem svou dvojici prohráli a Zemen s Hrubým také padli. Bohužel až posledním míčem ve třetím setu. Vítr z plachet sebrala domácím výhra Vlasovy trojice, která si poradila s domácí sestavou lehce ve dvou setech. Sníženo na 2:1. V první odvetné dvojici Hrubý se Zemenem nedostali moc šancí a Cep šel do vedení 3:1. Strakonickým zbývalo bojovat o remízu. K té se výrazně přiblížili Vlas s Žilákem, kteří se s domácím deblem moc nezakecali. Rozhodovala druhá hra trojic. Do té naskočili Vlas, Žilák a Zemen. Drama se protáhlo až do třetího setu. Tam už si výsledek Strakoničtí pohlídali a dotáhli utkání do nerozhodného stavu 3:3.

"Vzhledem k tomu, že jsme na utkání vyrazili s minimálním počtem hráčů a s Kájou Vlasem, kterého trápí několik týdnů svalové zranění, tak bod s pokorou přijímáme. Kuriozní je, že jsme i tak mohli zvítězit, protože naši mladíci byli ve své první dvojici kousek k výhře. Pokud budeme v plné sestavě, tak věřím, že tohoto soupeře na své půdě porazíme. Nicméně jsme rádi, že jsme zakončili jarní část sezony v přátelském a příjemném prostředí," komentoval utkání strakonický kapitán Zbyněk Žilák a doplnil: "Teď nás čeká pauza do konce července, během které se někteří zúčastní několika turnajů a jiní doléčí svá zranění. V srpnu se začneme připravovat na druhou část sezony a cíl je jasný. Odlepit se ode dna tabulky."

Jan Škrle