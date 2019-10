TJ ČZ Strakonice – TJ Spartak Čelákovice „B“ 2:5 (6:11).

Sestava domácích: Toman (C), Smrčka, Zemen, Vlas, Majewski, Žilák, Švancar a Votava. Sestava hostů: Vrtiška (C), Štěpánek, Šlajs, Bareš, Seidl, Loffelmann, Hejtík a Čuřík

Úvodní hra dvojic patřila hostům. Vrtiška se Seidlem si lehce poradili s Tomanem a Majewskim a po nich Vlas s Žilákem nestačili na Bareše s Hejtíkem. Soupeř vedl 2:0 a bylo potřeba zatáhnout za brzdu. To se povedlo první domácí trojici Majewski, Toman, Švancar, když ve dvou setech skolila čelákovické trio. Bohužel druhá trojka domácích Zemen, Žilák, Smrčka a střídající Vlas pohrdli v prvním setu tříbodovým vedením a ve druhém se už herně sesypali. Tíha okamžiku ležela v tu chvíli na domácím singlistovi Smrčkovi. Tomu se postavil Michal Bareš, který fluktuje v extraligovém „áčku“. Toho se ale domácí borec nezalekl a s trochou štěstí vyhrál první set 10:9, druhý vyšel jednoznačně pro hostujícího hráče. Když ve třetím setu vedl Smrčka nad Barešem 8:6, tak domácí hráči i fanoušci věřili, že se schyluje k překvapení. Bohužel za stavu 9:9 si Smrčka špatně přijmul podání a následný útok zakopl do sítě. Poté následovala první odvetná hra trojic a ta byla doslova infarktová. Domácí sestava Majewski, Toman a Švancar vyhráli ve třech setech 10:9,9:10 a 10:9. Ve druhé hře odvetných trojic nejprve Zemen, Smrčka a Votava první set prohráli, ale ve druhém si s triem Bareš, Seidl, Hejtík poradili. Třetí set se dostal opět do devítek, kde k domácí smůle útočící Zemen trefil pouze blok Hejtíka. V početném hledišti a na domácí lavičce zavládl smutek. Hosté mohli slavit postup.

„Utkali jsme se s kvalitním soupeřem, před nejlepší diváckou kulisou, jakou jsme snad nikdo před tím nezažil a snad se na to dalo i dívat. Do utkání jsme vstoupili trochu v křeči, což možná zapříčinilo prohru obou dvojek. Kluci pak soupeře skvěle zastavili výhrou v první trojce, ale druhou jsme nezvládli a Čelákovičtí se dostali do pohodového vedení 3:1. V singlu Smrčka statečně bojoval s chybujícím Barešem a chybělo málo ke skalpu velmi kvalitního singlisty. První trojka, která opět vyhrála, nás udržela v zápase a už jsme věřili, že naše druhá trojice ji napodobí. Bohužel po druhé zápase měl za devítek ve třetím setu soupeř větší štěstí. Tentokrát to bylo rozhodující. Kdyby se zápas dostal do hry odvetných dvojic, tak věřím, že viditelně nervózní hráče Čelákovic bychom zlomili. Nicméně, na kdyby se nehraje. Musíme sportovně uznat, že soupeř vyhrál zaslouženě, protože v rozhodujících momentech utkání ukázal větší klid a zkušenost. Máme trochu času před dodatečnou kvalifikací si vyhodnotit chyby a pokusit se je odstranit. Férovému soupeři gratulujeme a věříme, že ho budeme do 2. ligy následovat. Obrovský dík patří divákům, kterých dorazilo snad přes stovku. Urputnost jejich fandění trefně nazval jeden z nás slovy: „No ty krá…“ okomentoval celý zápas vedoucí týmu Zbyněk Žilák.

Jan Škrle