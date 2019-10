Od 10 hodin sehrají ve sportovní hale TJ ČZ kvalifikační duel s týmem TJ Spartak Čelákovice B. Případné vítězství je automaticky posune do ligové soutěže, což by byl velký úspěch, protože ta byla ve Strakonicích k vidění naposledy v roce 2003.

Od půlky září se poctivě připravují, což potvrzují slova hráče a vedoucího družstva Zbyňka Žiláka: „Trénujeme dvakrát v týdnu celkem ve slušném tempu a myslím, že se všichni dostáváme do dobré formy. Snad to prodáme v zápase. Na začátku sezony jsme si dali cíl vyhrát krajský přebor, což se nám celkem bez problémů podařilo. Tím jsme získali právo se zúčastnit kvalifikace a poprat se o druhou ligu. Los nám přisoudil béčko Čelákovic, které mají ve svém kádru hráče s ligovými zkušenostmi. Soupeř to nebude snadný, ale tady už není prostor si moc vybírat. Doufáme, že přijde dost lidí, kteří by nám svou podporou pomohli zvítězit a soupeře dostat trochu pod tlak.“

Jan Škrle