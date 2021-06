Tento tým, jehož sestava „A“ hraje druhou ligu, má ve svém středu několik bývalých extraligových borců. Jeden z nich proti strakonickým nastoupil v krásném areálu „U Špačků“. Dvoumetrový Ondřej Matějka, který několik let hájil barvy českobudějovického Dynama.

NK Legendy Č.B. „B“ – NK Habeš Strakonice 3:3. Body Strakonic - Dvojice: Žilák - T. Votava, Vlas - Hrubý. Trojice: T. Zemen - T. Votava - Smrčka.

Karel Vlas.Zdroj: Jan ŠkrleStrakoničtí byli tentokrát kompletní. K zápasu byl připraven i Rostislav Hrubý. Ten zasáhl hned do první dvojice, když střídal Smrčku, kterému se společně s Vlasem nedařilo. Ani Hrubý nedokázal zvrátit špatně se vyvíjející zápas proti zmiňovanému Matějkovi s Buzkem. Naštěstí bylo brzy srovnáno. To, když Žilák s Tomášem Votavou svou „dvojku“ zvládli celkem bez větších problémů. Do první trojice, tak jako v Trhových Svinech, naskočili Tomáš Zemen, Žilák a Smrčka. Proti Matějkovi, Buzkovi a Musilovi se jim dařilo a hned v prvním setu se dostali do dvoubodového vedení. Bohužel vinou několika nepřesností v mezihře, které soupeř trestal, set prohráli. Stejně tak prohráli i set druhý. Následovala hra odvetných dvojic. Do první naskočili Žilák s Votavou. První set snadno ztratili, ale v setu druhém se vzchopili a z domácího Matějky s Buzkem si dělali doslova „trhací kalendář“. Bohužel jen do stavu 8:4. Poté si soupeř vzal time out a celý zápas otočil. "Ve druhém setu jsme absolutně selhali a ztratili luxusní náskok," komentoval situaci Zbyněk Žilák. Stav zápasu 3:1 pro domácí NK Legendy.

Bylo na čase zatáhnout za záchrannou brzdu. To se povedlo! Vlas s Hrubým pohodově snížili stav utkání a vykřesali naději na bod za remízu. Domácí vyslali do druhé trojice svého elitního smečaře Matějku. Ani ten však nedokázal skolit výtečně hrající trojici Strakonic Zemen, Votava a Smrčka. Ve druhém zápase na půdě soupeře neodjížděli borci od Otavy s prázdnou. Konečný stav 3:3.

"Až na kolaps ve druhém setu první odvetné dvojice, jsme předvedli opět poctivý a bojovný výkon plný pěkných nohejbalových momentů. Je vidět, že výhra v prvním kole nebyla náhoda. V týdnu musíme zapracovat na drobných nedostatcích a připravit se na další zápas, který hrajeme v Třeboni v pátek. Velmi dobře zahrála druhá trojice a zejména Tomáš Zemen, který svými dělovými smeči prověřil pevnost místního oplocení," shrnul utkání strakonický kapitán Zbyněk Žilák.

Jan Škrle