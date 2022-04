V hale TJ ČZ, kde se zápas z důvodu zimního počasí konal, přivítali strakoničtí soupeře vskutku silného, TJ Solidariua Praha. Na první letošní utkání si našlo cestu několik desítek diváků, kteří vytvořili svým borcům velmi pěknou atmosféru a zaplnili ochoz do posledního místa.

Zápas zahájily dvojice. Vlas s Čejkou a po nich také Žilák s Votavou neuspěli. Poté následovaly divácky oblíbené trojky, které nabídly pěkný nohejbal od obou týmů. Na straně soupeře úřadovali zejména Klabík a Padělek. Bohužel i tentokrát domácí vyšli na prázdno, i když ve všech setech se rozhodovalo až v koncovce. Pražané byli na koni, protože stav utkání byl 0:4 ve prospěch hostů. Všem přítomným bylo jasné, že ve vzduchu visí kanár. Naštěstí pouze visel…

Na řadě byly takzvané vložené dvojice. Za domácí nastoupil kapitán Mošovský s dorostencem Tomanem a střídajícím Hrubým. Ti svého soupeře skolili ve dvou setech. Poprvé v zápase se domácí hráči mohli radovat. Dalším dílčím zápasem byl singl neboli hra jednotlivců. Ta se hraje na zkrácené hřiště. Domácí vyslali hrajícího trenéra Žiláka a za hosty nastoupil výtečný kapitán Klabík. První set domácí singlista nezačal dobře a poměrně snadno padl. Ve druhém dějství už to byla jiná. Žilák přitvrdil na podání a to evidentně Klabíkovi nechutnalo. Vyprodukoval dost chyb a za stavu 9:9 zkazil podání. Ve třetím setu pokračoval domácí hráč velmi dobrým výkonem a dokonce vedl 8:6. Bylo to drama do samého konce. Za stavu 9:9 byl Klabík znovu na podání a zřejmě pod tíhou okamžiku opět selhal. Hala bouřila. Stav utkání už nebyl tak pesimistický - 2:4. Někteří možná začali doufat v obrat. Nicméně soupeř z Prahy byl proti. Mošovského trojice doplněná o Čejku a Hrubého na hostující trojici nestačila, a když ji Vlasova parta s Žilákem a Smrčkou napodobila, tak bylo hotovo. Domácí podlehli favoritovi 2:6.

"Před utkáním jsem měl obavy, abychom nedostali výprask a utkání neskončilo debaklem. To se naštěstí nestalo. Soupeř měl větší kvalitu a dostatečné zkušenosti na to, aby v rozhodujících momentech dílčích utkání zvrátil vítězství na svou stranu. Na čem je potřeba zapracovat, jsme si řekli už po zápase. Žádný hráč nezklamal a někteří zaslouží i pochvalu. Příští sobotu jedeme do Hradecka, kde sice budeme bez Mošovského a Votavy staršího, ale i tak se chceme poprat o první ligové body. Za všechny hráče chci poděkovat divákům. Byli jste skvělí," dodal k utkání hrající trenér domácího týmu Zbyněk Žilák.

Autor: Jan Škrle