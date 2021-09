"V nedaleké Radomyšli bylo na programu play-off 2. ligy mužů a protože se zápas neodehrál z důvodu kontumace ve prospěch domácích, tak se část zklamaných fanoušků přesunula na Habeš. Těší nás, že jsme jim alespoň trochu mohli spravit náladu. Nohejbal nebyl bůhví jak pohledný, ale jsme rádi, že jsme zápas zvládli. Opět se ukázalo, že široký kádr je velkou výhodou. Některým hráčům se nedařilo, tak jak by si přáli, ale vždy byl připraven jiný na lavičce. Tohle vítězství nás vystřelilo na třetí místo. Příští týden přivítáme silný Dynín a ten nás skutečně prověří. Poslední zápas sezóny si chceme užít," komentoval utkání kapitán strakonckých nohejalistů Zbyněk Žilák.

Ve druhé odvetné hře dvojic tak byli Žilák s Čejkou pod tlakem. Za stavu 6:8 v neprospěch Strakonic vystřídal Čejku Tomáš Zemen. Tento tah se ukázal jako klíčový, protože společně s Žilákem celý set otočili a zvítězili nejtěsnějším rozdílem. Druhý set už měli naprosto pod kontrolou, čímž zajistili pro domácí bod. Domácí ale chtěli víc! Proto do posledního dílčího zápasu dne vsadili na sestavu Vlas, Žilák a Smrčka. Ti se v prvním setu zastřelovali, čehož soupeř využil a první sadu vyhrál. Druhý set už měl jiný příběh. Domácí hru zpřesnili a dostali zápas do třetí zkrácené sady. Ta už byla dohrána v exhibičním tempu a Strakoničtí tak mohli oslavit výhru spolu s několika fanoušky.

Vstup do utkání se domácím vydařil. Vlas se Smrčkou bez větších problémů svou dvojku zvládli a stejně tak Žilák s Čejkou po zaváhání v prvním setu nakonec vše napravili ve druhé a třetí sadě. 2:0 pro Strakonice. Poté se dostal ke slovu také soupeř. Zemenova trojice s Žilákem a Smrčkou dostala za vyučenou ve dvou setech a když elitní dvojka Cepu ve vyrovnané řeži v podobě odvetných dvojic popravila Vlase, Smrčku a střídajícího Hrubého, zápas se zdramatizoval - 2:2.

K zápasu nastoupil navrátivší kapitán Zbyněk Žilák, ale pro nemoc musel zůstat doma Tomáš Votava. „Byla to pro nás komplikace, proto jsme byli nuceni překopat sestavu druhé dvojice,“ sdělil Žilák. Nakonec se ukázalo, že si s tímto problémem Strakoničtí poradili.

