/FOTOGALERIE, VIDEO/ Poslední sobota v lednu již neodmyslitelně patří nohejbalovému turnaji trojic ve Zdíkově. Ten letošní obohatily nejen svou účastí, ale především svými výkony v týmu Třebohostic české reprezentantky Kristýna Plechatá a Aneta Fojtíková.

Koncovka 1. setu utkání Volary - Třebohostice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

„Spokojenost. Tradiční turnaj se vydařil, k vidění byly výborné zápasy, všichni odjížděli spokojeni. Co více si přát,“ komentoval další ročník tradičního nohejbalového trojic ve Zdíkově jeho hlavní organizátor Jiří Pešek.

Představilo se osm družstev, která byla nalosována do dvou základních skupin. V nich se hrálo každý s každým na dva sety. První dva týmy ze skupin postupovaly do křížového semifinále a následně se již hrály duely o konečné umístění. To vše již na dva vítězné sety.

O vyrovnanosti turnaje hovoří i to, že v jedné ze skupin měly týmy na druhém až čtvrtém místě stejně bodů a o pořadí rozhodovaly vzájemné zápasy. Celou halu pak nadchl především semifinálový duel Volar a Třebohostic. V týmu ze Strakonicka nastupovaly české reprezentantky Kristýna Plechatá a Aneta Fojtíková. Jejich skvělou hru v poli na síti tvrdil Petr Masák. Herně asi nejlepší utkání vyhráli Volarští v koncovce třetího setu.

„Ve finále naše áčko porazilo Volary. Soupeř vyhrál první set, pak to zdíkovští kluci otočili. V souboji o třetí místo Třebohostice porazily Zdíkov B. O páté místo pak Vlachovo Březí vyhrálo nad Malonty a o sedmé Vimperk nad Hodonínem,“ uvedl k výsledkům Jiří Pešek.

Konečné pořadí turnaje: 1. Zdíkov A, 2. Volary, 3. Třebohostice, 4. Zdíkov B, 5. Vlachovo Březí, 6. Malonty, 7. Vimperk, 8. Hodonín.