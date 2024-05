Utkání pátého kola první ligy v nohejbale mužů mezi domácími hráči TJ Radomyšl a hosty z Modřic se odehrálo v hale v Záboří, kam jej domácí s předstihem přeložili kvůli předpovědi počasí. Do utkání oba týmy vstupovaly se šesti body, hosté byli doposud neporaženi a měli bilanci dvě výhry a dvě remízy.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Nejlepší hráči utkání Burian (vlevo) a Nepodal.Zdroj: Sokol RadomyšlDal se očekávat vyrovnaný nohejbal, což se potvrdilo hned v obou úvodních zápasech dvojic. Nejprve domácí bratři Hokrové získali vítězství až posledním možným bodem třetího setu proti Halvovi s Belelouckým. Druhý zápas, ve kterém nastoupili Slavíček, R. Toman a střídající L. Votava proti Burianovi se Šamalíkem, dospěl také do posledního možného míče třetího setu, ale více štěstí měli tentokrát hosté, kteří nejdříve dokázali chytil útok domácích a pak chladnokrevně zakončit a vyrovnat na průběžných 1:1. Následné zápasy trojic již tak vyrovnané nebyly a jako rozhodující se ukázala výšková převaha domácích smečařů. Nejprve trjoice F. a L. Horkové a R. Toman přehrála ve dvou setech Belelouckého, Batoše a Buriana, aby vzápětí stejným výsledkem porazila trojice Nepodal, T. Votava a Slavíček přehrála Halvu, Šamalíka a Štěpánka. Před nepárovou částí tak domácí vedli 3:1.

Do vložené dvojice nastoupili Nepodal s T. Votavou proti mladíkům Slukovi s Jahodou a od počátku utkání jasně dominovali. Hosté se snažili hru oživit Bartošem, který vystřídal Jahodu, ale na rozjeté domácí to nestačilo. Následoval zápas singlistů Slavíček proti Burianovi. K vidění byl nádherný nohejbal, plný krásných výměn a úderů. V prvním setu byl šťastnější Burian, když za devítek domácí borec bohužel zkazil podání. To ho ale vyhecovalo k ještě lepšímu výkonu a podařilo se mu vyrovnat. O osudu utkání musel rozhodnout třetí set, ve kterém se nakonec štěstí přiklonilo na stranu hostujícího hráče, který tak snížil na 2:4.

Jestli ale domácím něco v sobotu opravdu fungovalo, tak to byla hra trojic. V první odvetné trojici se na straně domácích představili bratři L. a F. Hokrové a R. Toman, který se v průběhu zápasu potkal na hřišti se svým synem Kryštofem, na druhé straně kurtu nestačili na domácí tempo Halva, Štěpánek a Šamalík a střídající Sluka a výsledkem byla dvousetová výhra domácích. Jako poslední se nakonec odehrála druhá odvetná trojice, ve které doslova kraloval nestárnoucí M. Nepodal, podporovaný T. Votavou a Slavíčkem proti Belelouckému, Burianovi a Bartošovi. Zhruba po třech hodinách s e tak domácí mohli radovat z vítězství 6:2.

"I když by počasí asi dovolilo hrát venku, raději jsme zvolili variantu haly, kde máme více natrénováno. Hosté sice doposud neprohráli, ale myslím, že se herně ještě hledají, a že jsou schopni předvádět ještě lepší hru. Zápas byl v počátku velice vyrovnaný a po úvodních dvojicích klidně mohly oba týmy vést nebo prohrávat. Dnes nám perfektně zafungovala hra trojic, když hosté neuhráli ani set. Pochvalu zaslouží celý tým, všichni předvedli bojovný výkon, nad všemi tentokráte vyčníval nestárnoucí Michal Nepodal. Příští týden zajíždíme na horkou půdu do Plazů, kteří zatím dokázali vyhrát všechny zápasy, uvidíme jak se nám podaří tým složit, o některé svěřence se už během zápasu pokoušela viróza," komentoval utkání domácí trenér J. Slavíček st.

Autor: Milan Koubovský