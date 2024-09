/FOTOGALERIE/ Netradičně v neděli vyrazili nohejbalisté TJ Radomyšl do Prahy na hřiště Solidarity k odvetnému utkání semifinále 1. ligy mužů. S vědomím, že mají vítězství z prvního zápasu k dobru, ale bez Nepodala a L. Votavy hosté věděli, že je nečeká nic jednoduchého. Vytrvalý déšť poslal utkání do haly, kde byl specifický povrch, který hostům činil během rozcvičení značné problémy.

Utkání však zahájili ve velkém stylu R. Toman se Slavíčkem, kteří dokázali ve dvou setech porazit elitní domácí dvojici Šafránek, Dvořák. Tahle prohra dala hostům křídla, a naopak domácí poslala do nečekaného útlumu. V následném utkání dvojic potvrdili roli favoritů bratři Hokrové, kteří také ve dvou setech nedali šanci Klabíkovi s Jirouškem. Do následující trojice nastoupili R. Toman, K. Toman a Slavíček proti Šafránkovi, Dvořákovi a Nováčkovi. U hostů se zpočátku projevila menší nesehranost a ani mezihra nebyla nejlepší, nepomohlo ani střídání Švancara a výsledkem byla prohra v prvním setu. Bohužel ani zlepšený výkon ve druhém setu nepomohl a domácím s e podařilo snížit na 1:2. Roli favoritů však hosté potvrdili v následném utkání trojic, když bratři Hokrové spolu s Babkou nedali šanci Jirouškovi, Prachárovi a Landrichterovi.

I v nohejble jsou sporné míče. | Video: Jan Škrle

Před zápasem singlistů byl tedy stav 1:3. A právě utkání singlistů definitivně vzalo domácím vítr z plachet. Domácí Dvořák proti Slavíčkovi získal sice první set, když hostující hráč udělal víc chyb. Ve druhém setu ale dokázal hru zpřesnit a výborné podání bylo základem pro výhru. Rozhodnout musel až třetí set, kdy si Slavíček už cenné vítězství vzít nenechal. 1:4

Následovalo utkání elitních trojic, když ta Hokrova měla od počátku navrch nad tou Dvořákovou a vše se zdálo být jasné. Zdání někdy ale klame a po několika chybách hostů v závěru setu jej nakonec získali nejtěsnějším poměrem domácí, když hostům nestačilo vedené ani 9:8. Hosté se však nenechali rozhodit a druhý set vyhráli ve velkém stylu 10:4. Rozhodnout musel tedy třetí zkrácený set. Po prvním šťastném míči a smeči Hokra do Šafránkova bloku se dostali domácí do vedení 7:5 a vykřesali naději na pokračování zápasu. Hosté rychle vyrovnali na 7:7, šafránek však nechytatelnou kosou znovu získal domácím vedení 8:7. Závěr utkání se však proměnil v one man show F. Hokr, který třemi body v řadě celé utkání ukončil.

Utkání trojic. | Video: Jan Škrle

"Jsem nesmírně šťastný, že se nám podařilo utkání vyhrát a chtěl bych poděkovat všem hráčům za předvedený výkon. Domácí se tentokrát sešli kompletní a očekával jsem tuhý boj, ale náš zlepšený výkon, a i to že jsme se nakonec lépe dokázali vyrovnat se specifickým povrchem rozhodlo. Myslím, že zejména výsledek úvodního zápasu dvojic domácí značně zaskočil a nás naopak nakopl. Utkání singlistů mohli vyhrát oba hráči, ve chvíli, kdy jsme jej získali už jsem věděl, že vyhrajeme. Teď je čas se připravit na finále, kde nás čekají Plazy, které mají v kádru hodně dobrých nohejbalistů, ale naším jednoznačným cílem je uspět a vybojovat nejen pro Radomyšl historický úspěch," komentoval výhru a postup trenér J. Slavíček.

Autor: Milan Koubovský