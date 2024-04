Ve třetím kole zavítal nohejbalový tým Radomyšle na hřiště pražské Solidarity. Soupeř, který měl před sezonou velké problémy se změnami v kádru a do poslední chvíle se nevědělo, zda vůbec soutěž přihlásí, nakonec dokázal poskládat kvalitní kádr a jistě bude každému nepříjemným soupeřem.

Práce na síti v podání Nepodala. | Foto: Jan Škrle

Utkání, které se odehrálo v přátelské atmosféře a bylo řízeno velice dobře oběma rozhodčími, začalo lépe pro domácí. V úvodním zápase dvojic domácí Dvořák se Šafránkem sice ztratili úvodní set proti T. Votavovi a Nepodalovi, ale pak získali dva následující a domácí se ujali vedení 1:0. Rychlou odpověď však přinesl následující zápas, když hostující bratři Hokrové přehráli Jirouška s Prachárem 2:0 na sety a vyrovnali průběžný stav na 1:1. Hosté šli vzápětí poprvé do vedení, když trojice Nepodal, T. Votava a Slavíček přehrála ve třech setech Šafránka, Jirouška a T. Landrichtera. Po následujícím zápase trojic však bylo opět vyrovnáno, když domácí Dvořák, Prachár a Nováček přehráli, možná i trochu se štěstím, posledním možným míčem L. a F. Hokra doplněné o L. Votavu.

Utkání se ale začalo lámat ve prospěch hostů v nepárové části. Nejprve hostující Slavíček s L. Votavou a naskočivším K. Tomanem přehráli ve třech setech J. Landrichtera se Schickrem. Vzápětí dostal hosty do trháku J. Slavíček, když v siglu netradičně defenzivním způsobem hry dokázal přehrát domácího Nováčka.

V prvním odvetném zápase trojic hosté své vedení ještě navýšili, když trojice F. Hokra tentokrát nezaváhala a zvítězila nad Šafránkovou trojicí 2:0. Následují utkání mohlo být poslední, ale domácím se podařilo ještě vykřesat jiskřičku naděje po vítězství Dvořákovi trojice nad tou Nepodalovou.

Definitivní tečku za zápasem tak udělali F. a L. Hokrové, když v první odvetné dvojici přehráli Dvořáka se Šafránkem 2:1 a hosté se tak mohli radovat z konečného vítězství 6:3.

"Na poslední chvíli jsme se museli vyrovnat s absencí R. Tomana, kterého skolila chřipka, a tak jsem musel částečně překopat sestavy. Bylo patrné, že se pro nás jedná o první venkovní zápas na antuce, přechod z haly bývá vždy těžký. S domácími hráči se známe a utkání proběhlo v pohodové atmosféře, ke které přispěl výkon nejenom hráčů, ale i rozhodčích. Zápas to byl vyrovnaný, postupně jsme získávali půdu pod nohama. O výsledku se prakticky rozhodlo ve střední pasáži, kdy jsme dokázali zvítězit ve třech po sobě jdoucích utkáních. Na hřišti dostali prostor všichni hráči, hlavně pro ty mladší je důležité odehrát co nejvíce těžkých zápasů a získat co nejvíce zkušeností. Jsem rád, že se nám podařilo zvítězit, myslím že proti houževnatému týmu domácích to bude mít těžké každý soupeř," shrnul utkání trenér Slavíček.

Autor: Milan Koubovský, TJ Radomyšl