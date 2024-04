/FOTOGALERIE/ Utkání čtvrtého kola první ligy v nohejbale mužů mezi domácími hráči TJ Radomyšl a hosty z Holubic se muselo odehrát opět v hale v Záboří. Hosté dorazili pouze se šesti hráči a bez své opory Radka Pelikána, domácím chyběl z pracovních důvodů Michal Nepodal.

TJ Radomyšl - Holubice 6:1

Nejlepší hráči utkání L. Votava a P. Bubniak.Zdroj: TJ RadomyšlJiž první zápas dvojic určil ráz celého utkání, když F. a L. Hokrové bez větších problémů přehráli ve dvou setech Příhodu s Feichtingerem a poslali domácí do vedení 1:0. V druhém zápase dvojic nastoupili za domácí Slavíček s R. Tomanem proti hostujícím Bubniakovi s Hiclem. První set se domácím absolutně nepovedl a nepomohlo ani střídání Vachulky za Tomana, vázla především nahrávka a domácí si nedokázali poradit s blokem Hicla, z čehož vyšla prohra domácích 2:10. Ve druhém setu se hra vyrovnala, domácí se uklidnili, zpřesnili hru a získali set posledním možným míčem. Pohodu si pak domácí přenesli i do třetího zkráceného setu a bylo z toho průběžné vedení 2:0. V následujících zápasech trojic nejprve F. a L. Hokrové společně s Tomanem přejeli ve dvou setech Příhodu, Feichtingera a Dlabku, aby vzápětí trojice L. Votava, T. Votava a Slavíček svedla také vítězný boj proti Bubniakovi, Hiclovi a Sušilovi. Tento zápas byl především v prvním setu vyrovnanější, domácí ho získali až posledním možným míčem, ale druhý se se hrál už podle domácích not a proměnil se v one man show výborně hrajícího L. Votavy. Průběžný stav 4:0 pro domácí jasně vypovídal o poměru sil na hřišti.

Do zápasu vložených dvojic nastoupili za domácí věkem ještě dorostenci T. Votava a K. Toman proti hostujícím Dlabkovi a Sušilovi. Dravé mládí mělo od počátku navrch, nutno podotknout, že hosté jim úlohu značně usnadnili, velkým množstvím vlastních chyb - 5:0. V hale se pomalu začínal ozývat hlas nepopulárního kanára, což hosté samozřejmě nechtěli dopustit, a tak do utkání singlistů nominovali několikanásobného mistra světa z této disciplíny Bubniaka, kterému se snažil vzdorovat Vachulka, který sice podal bojovný výkon, ale tentokrát to nestačilo. Po profesorském výkonu, plném krásných halfvolejů a bezchybných úderů, nás hostující hráč přesvědčil, že i přes pokročilý věk stále nohejbal hraje výborně a snížil na 5:1. To však byla labutí píseň ze strany hostů, protože domácí elitní trojice F. Hokra celé utkání následně ukončila.

"Hosté mají na soupisce spoustu vynikajících hráčů a trochu s obavami jsem vyhlížel, s kým na utkání dorazí. Po dlouhé cestě nakonec dorazila jen šestice hráčů, navíc bez několika opor, což nám celé utkání usnadnilo. Svůj vysoký standard si odehráli bratři Hokrové, určitě cenná byla i otočka ve druhé dvojici. Výborně zahrál ve druhé trojici L. Votava, radost mám i z výkonu mladých pušek ve vložence. Celkově bych chtěl pochválit všechny hráče za bojovný výkon, který bude nutné zopakovat v příštím domácím zápase proti Modřicím B, pokud budeme chtít pomýšlet na případný zisk dalších bodů. Vzhledem k předpovědi počasí neponecháváme nic náhodě a budeme hrát znovu zápas v hale v Záboří," shrnul duel trenér J. Slavíček.

