/FOTOGALERIE, VIDEO/ V sobotu 7. září se v areálu TJ Radomyšl odehrál první zápas semifinálové série první ligy nohejblistů. Zatímco domácí hráči měli postup do semifinále zajištěn po vítězství v základní části, hosté si jej museli vybojovat v utkání s Modřicemi, když dokázali vyhrát 5:3. Výhodou pro domácí bylo i to, že hosté přijeli na zápas bez svého asi nejlepšího hráče Dvořáka.

Sokol Radomyšl - Solidarita Praha 5:2.

Domácí dvojice Slavíček, R. Toman od počátku vedla, ale houževnatí hosté J. Lanrichter s Prachárem bojovali a nakonec posledním možným míčem získali první sadu. Ta druhá a třetí však již byla pod kontrolou domácích, kteří se tak ujali vedení 1:0. Na jejich dobrý výkon dokázali navázat bratři Hokrové, kteří ve dvou setech porazili Šafránka s Jirouškem a bylo to 2:0. O tom že hosté nedají svou kůži lacino, se pak přesvědčila trojice Nepodal, Votava T. a Toman R. (střídající Toman K. a Slavíček) která prohrála vcelku lehce s trojicí Šafránek, T. Landrichter a Mikola. Třetí bod domácích následně získala trojice F. a L. Hokrové, doplnění o nestárnoucího Babku, nutno ale podotknout, že se na něj pořádně nadřela. Hostující J. Landrichter, Prachár a Jiroušek bojovali ze všech sil, a nakonec podlehli až posledním možným míčem třetího setu. 3:1.

Sokol Radomyšl - Solidarita Praha. | Video: Jan Škrle

Další velice vyrovnaný zápas byl vidět v utkání singlistů, domácí Slavíček a hostující Šafránek předváděli svůj nohejbalový um a rozhodl opět poslední možný míč třetího setu a opět ve prospěch domácích - 4:1. O reparát se pak v odvetné části pokusila trojice Nepodala, který se na síti prostřídal s K. Tomanem, a i když se jim podařilo vyhrát první set, ten druhý a třetí bohužel prohrála a z vítězství se mohli radovat hosté pod Jirouškovou taktovkou. Hostům se podařilo snížit na 4:2 a jako by je v tu chvíli někdo polil živou vodou. Trojice Šafránka vlétla na tu Hokrovu jako uragán a získala první set 10:4. Domácí se probudili až po pauze a vrátili to hostům 10:3. Ve třetí sadě již domácí neponechali nic náhodě a získali potřebný pátý bod.

I v nohejble jsou sporné míče. | Video: Jan Škrle

"Hosté sice nepřijeli kompletní, ale bojovali o co nejlepší výsledek. Musím říct, že náš výkon byl trochu bojácný a trochu nás svazovala nervozita. O to je vítězství cennější, ale kdybychom nedělali tolik chyb ve chvílích, kdy jsme byli výsledkově vepředu, mohlo to být pro nás jednodušší. Musím pochválit kluky Tomanů, oba, táta i syn, předvedli velice dobrý výkon. Příští neděli vyrážíme do Prahy s jednoznačným cílem se pokusit sérii ukončit," hodnotil duel trenér J. Slavíček.

Autor: Milan Koubovský