Do úvodního zápasu dvojic nastoupili F. Hokr a Slavíček, který tentokrát nahradil tradičního L. Hokra, který byl mírně limitován, proti Jeníkovi s Mocem. Od počátku byl k vidění vyrovnaný nohejbal a oba soupeři spolehlivě proměňovali své útoky a set dospěl do stavu 9:9. Domácí borci byli na útoku, ale bohužel Hokrova nepovedená smeč skončila v autu a hosté se radovali ze zisku prvního setu. Domácí se však rychle oklepali a druhý set dokázali získat hladce 10:4. Pohodu si přenesli i do rozhodujícího třetího setu a dokázali získat první bod. Do druhého zápasu dvojic nastoupil za domácí Nepodal s Tomanem proti Bartošovi s Ryšavým. Domácí borci od počátku tahali za kratší konec a bohužel prohráli 0:2 po setech 6:10 a 5:10. Po úvodních dvojicích bylo tedy vyrovnáno 1:1.

Pokud se mohou domácí o něco opřít, tak je to hra trojic, a to platilo i tentokrát. Domácí trojice Nepodal, Slavíček a T. Votava nastoupila proti Jeníkovi, Ryšavému a Červinkovi a rychle získala vedení, hosté však dokázali v polovině setu ztrátu umazat a úvodní set byl otevřený. V domácím týmu nahradil nezvykle chybujícího T. Votavu Švancar, který přinesl klid do koncovky setu, který skončil 10:8 pro domácí. Vysoký standard si domácí udrželi i v setu druhém a dokráčeli si pro druhý bod. I následný zápas druhých trojic vyzněl pro domácí, když na síti jednoznačně dominoval F. Hokr, kterému zdatně sekundovali L. Hokr a R. Toman, kteří nedali šanci trojici hostů ve složení Bartoš, Ešner, Mareček a vyhráli 2:0 na sety. Průběžný stav 3:1 pro domácí byl více než nadějný.

V následné nepárové části se body dělily. Nejprve domácí dvojice Švancar, K. Toman prohrála po dvou těsných setech 9:10 8:10 s Ešnerem a Marečkem. Následovalo utkání singlistů, které zejména v prvním setu přineslo výborný nohejbal. Za domácí Slavíček a za hosty Bartoš a oba borci předváděli to nejlepší ze svých dovedností, skóre se přelévalo z jedné strany na druhou a za stavu 8:9 měl hostující borec dvě příležitosti set ukončit. To se mu díky perfektní hře Slavíčka nepovedlo a první set získal domácí borec tím nejtěsnějším rozdílem 10:9. To zanechalo stopu v psychice hostujícího hráče, který v úvodu druhého setu udělal pár jednodušších chyb a dostal tím do laufu domácího borce, který druhý set proměnil ve svou exhibici a získal ho v poměru 10:1. Před odvetnou částí domácí tedy opět vedli o dva zápasy. A možná právě tenhle okamžik hosty definitivně zlomil.

Domácí si totiž pohodu již nenechali vzít a v odvetných zápasech trojic už byli jednoznačnými pány na hřišti. Nejprve Nepodal se Slavíčkem a Švancarem přejeli Bartoše, Ešnera a Marečka 2:0, když dovolili hostům uhrát pouze devět bodů. Vzápětí ani Horkova trojice nepřipustila žádné drama a porazila tu Jeníkovu také ve dvou setech.

Po vítězství 6:2 tak zůstaly oba body doma a definitivně potvrdily první místo po základní části pro domácí celek. Nejlepšími hráči byli domácí Slavíček a hostující Bartoš.

"Po letní pauze je vždy těžké se zkoncentrovat a připravit se na zápasy, nám se to podařilo lépe, i když je třeba podotknout, že hosté nedorazili v kompletním složení a trochu nám to ulehčili. Nás ještě čeká daleká cesta k poslednímu zápasu základní části do Vsetína, kde už ale o nic nejde a bude pro nás důležité se připravit na play off, které bude vyvrcholením celé sezony," uvedl k utkání zkušený M. Nepodal.

Autor: Milan Koubovský