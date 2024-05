/FOTOGALERIE, VIDEO/ V dalším kole první ligy nohejbalistů přijela do Radomyšle pražská Pankrác. Sobotní počasí se nakonec umoudřilo, a tak se mohl duel odehrát na venkovním antukovém dvorci.

Nohejbalová 1. liga: Radomyšl - Pankrác. | Video: Jan Škrle

Sokol Radomyšl – Pankrác. 6:2

Hosté dorazili bez své největší opory M. Závorky, což vlilo domácím více optimismu. Ani domácí nebyli kompletní, chyběl J. Slavíček, Vachulka a stále nedoléčený Švancar. Pro domácí získali první bod bratři Hokrové, když porazili ve třech setech Petráse s Harmancem. Na ně navázali R. Toman s L. Votavou, kteří porazili Linharta s Hanžlem a střídajícím Putíkem ve dvou setech. V následném utkání trojic jasně dominovali bratři Hokrové spolu s T. Votavou a střídajícím D. Křížem proti Petrásovi, Putíkovi a Královi a zvýšili na průběžných 3:0. Ještě veseleji bylo po dalším zápase trojic, když Nepodal, R. Toman a L. Votava přehráli Linharta, Hanžla a Nováka také 2:0.

Co se domácím tentokráte výsledkově nepovedlo, byla vložená část. Ve dvojici dostala příležitost juniorská dvojice K. Toman a T. Votava, hosté nasadili Nováka s Králem. První set získali posledním možným míčem hosté, když domácí nedokázali proměnit svůj útok. Ve druhém setu zvítězili domácí také 10:9 a o výsledku se muselo rozhodnout ve třetím setu, kde zkušenější hosté udělali méně chyb, což nakonec rozhodlo a snížili na 4:1. Do utkání singlistů naskočil při absenci J. Slavíčka F. Hokr proti J. Petrásovi. Domácí borec se snažil prosadit razantní hrou, ale občas chyboval, a tak výborně v obraně hrající Petrás nakonec dokázal vyhrát ve dvou setech. To však byla labutí píseň ze strany hostů, protože v následných odvetných zápasech trojic domácí dokázali potvrdit svou dominanci a celkově zvítězit 6:2.

"Jsem rád, že se počasí nakonec umoudřilo a mohlo se hrát na venkovním hřišti. Hosté dorazili bez své největší opory M. Závorky, ale přestože předvedli bojovný výkon, na body to tentokrát nestačilo. V utkání dostali příležitost všichni hráči, svou prvoligovou premiéru si odehrál D. Kříž. Juniorská dvojice, která hrála vloženku, bojovala a k vítězství jim chyběl jediný bod, takže jsem spokojen. Všichni hráči odehráli dobrý zápas, jsem spokojen jak s výsledkem, tak i s předvedenou hrou. Příští týden nás čeká zápas v Č. Brodě, který je sice poslední, ale svá utkání prohrává jen těsně a v domácím prostředí bude určitě nebezpečným soupeřem. Přesto vyrážíme k utkání s cílem bodovat," komentoval utkání trenér J. Slavíček st.

Autor: Milan Koubovský