/FOTOGALERIE/ Na kurty strakonické Habeše zavítal ve druhé nohejbalové lize celek Slaného. Ze zdánlivě jasné záležitosti se nakonec stalo drama.

II. liga nohejbalistů: Habeš Strakonice - Slaný 5:5. | Foto: Jan Škrle

Habeš Strakonice - Slaný 5:5

Vývoj zápasu: 4:0, 4:3, 5:3, 5:5

Nohejbalisté Habeše Strakonice sehráli velmi důležité utkání s týmem ze Slaného. Po velmi vydařené začátku utkání, kdy bodovoly úvodní dvojice i trojice, vedli domácí již 4:0. Vedení však Strakoničtí bohužel nedokázali potvrdit ve středových zápasech a po vložené dvojici a singlu soupeř snížil na 4:2. Do zápasů odvetných trojic vstoupil lépe tým ze Slaného a snížil na 4:3. Důležitý pátý bod získala až druhá domácí odvetna trojice a bylo to zase o dva body - 5:3. Opět do odvetných dvojic vstoupili lépe hráči ze Slaného a snížili na 5:4. Zápas tedy rozhodoval poslední desátý duel, který skončil úplně posledním možném míči za stavu 1:1 (9:9). V posledním míči nohejbalisté Habeše nedokázali zakončit velice dobře připravený útok, který skončil v autu.

Přes remízu 5:5 udržel tým z Habeše svého soupeře za sebou v tabulce a drží poslední možnou pozici zajišťující nadstavbu soutěže. Další dva zápasy odehraje tým z Habeše na hostujících hřištích. Poslední zápas odehrají doma 22. června od 10:00 s týmem z Mokrovrat.

Zdroj: NK Habeš Strakonice